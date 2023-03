Nie obroniła tytułu, ale wygrała w mikście. "Nie mogę w to uwierzyć"

Król awansowała do półfinału giganta równoległego w MŚ w...

Oskar Kwiatkowski awansował do wielkiego finału giganta równoległego w mistrzostwach świata w Bakuriani. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w snowboardzie i narciarstwie dowolnym na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Oskar Kwiatkowski po triumfie w wielkim finale w gigancie równoległym w mistrzostwach świata w Bakuriani. Mistrzostwa świata w snowboardzie i narciarstwie dowolnym na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Król po zajęciu trzeciego miejsca w gigancie równoległym w mistrzostwach świata w Bakuriani.

Zobacz, co powiedział Oskar Bom o kolejnych szansach reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w snowboardzie i narciarstwie dowolnym w Bakuriani.

Zobacz, co powiedział Oskar Bom, trener polskich snowboardzistów, po triumfie Oskara Kwiatkowskiego i 3. lokacie Aleksandry Król w gigancie równoległym w mistrzostwach świata w Bakuriani.

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Król o walce o brązowy medal w gigancie równoległym w mistrzostwach świata w Bakuriani.

Oskar Kwiatkowski awansował do 1/8 finału slalomu równoległego w mistrzostwach świata w Bakuriani. Michał Nowaczyk zajął 18. pozycję w kwalifikacjach. Mistrzostwa świata w snowboardzie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zwycięstwo w Bakuriani stanowi odkupienie dla Bankes, po tym jak 27-latka w środę nie zdołała obronić swojego indywidualnego tytułu mistrza świata w snowboardowym crossie.

Brytyjczycy najlepsi w crossie mikstów

Kwiatkowski i Król wystąpią w Polsce. Wielkie święto snowboardu na Podhalu Mistrz świata... czytaj dalej » - Nie do końca mogę w to uwierzyć. Nie wiem, czy to ma większą wartość niż indywidualny tytuł sprzed dwóch lat - powiedziała triumfatorka.



Bankes dodała, że warunki były trudne, ale serwisanci stanęli na wysokości zdania.

- Następnym krokiem jest zrobienie dubletu za dwa lata - zapowiedziała triumfatorka.



Nightingal złoty medal wywalczył debiutując na mistrzostwach świata.

Brytyjska para, która razem rywalizowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie 2022, wyprzedziła Austriaków Pię Zerkhold i Jakoba Duska. Brązowy medal wywalczyli Francuzi Chloe Trespeuch i Merlin Surget.

Źródło: Getty Images Charlotte Bankes i Huw Nightingale triumfują

Wyniki konkurencji w crossie mikstów:



1. Charlotte Bankes/Huw Nightingale (W. Brytania)

2. Pia Zerkhold/Jakob Dusek (Austria)

3. Chloe Trespeuch/Merlin Surget(Francja)

4. Lindsey Jacobellis/Nick Baumgartner (USA)

5. Audrey Mcmaniman/Eliot Grondin (Kanada)

6. Lara Casanova/Kalle Koblet (Szwajcaria)