Dwa groźne upadki. Niebezpiecznie na skoczni w Planicy

Żyła ze złota. Cztery skoki do wiecznej chwały W całej karierze... czytaj dalej » "Zmienne porywy i ciągłe oczekiwanie na kolejne skoki wypaczyły ten konkurs, który stał się wręcz parodią" - podkreślił kanał norweskiej telewizji NRK, a w gorzkich słowach o decyzji organizatorów dotyczących jego kontynuacji wypowiedział się lider klasyfikacji generalnej Halvor Egner Granerud.

To o sobotniej rywalizacji skoczków na normalnym obiekcie.

W pierwszej serii podczas sobotnich zawodów na trudne warunki trafił również Piotr Żyła, który oddał skok na 97,5 metra i zajmował 13. miejsce. Wydawało się, że nie ma większych szans na medal, a jednak w serii finałowej uzyskał aż 105 metrów, pobił rekord skoczni i zwyciężył.

Nie zmienia to faktu, że każdy zawodnik życzyłby sobie, żeby warunki było dobre i jednakowe dla wszystkich.

Niestety dużo wskazuje na to, że w niedzielę również mogą pojawić się problemy podczas konkursu drużyn mieszanych. Tych nie udało się uniknąć już podczas kombinacji norweskiej.

Groźne upadki

Mokry śnieg spowodował, że zeskok zrobił się niebezpieczny. Oznaczało to przerwanie serii próbnej kombinatorów, a następnie zawodów mieszanych.

Nie udało się uniknąć także upadków. Najpierw poturbował się Alessandro Pittin. Włoch wylądował, ale po chwili odjechała mu narta i stracił równowagę, by ostatecznie przekoziołkować i i uderzyć w bandy reklamowe. Może on mówić o prawdziwym pechu, wcześniej niemal to samo spotkało go w serii próbnej.

Los Pittina podzielił utytułowany Japończyk Akito Watabe. On z kolei upadł tak niefortunnie, że uderzył twarzą na zeskok.

Na szczęście obaj zawodnicy zdołali uniknąć poważniejszych urazów, ale Włoch nie był w stanie kontynuować rywalizacji, którą rozpoczęto od nowa o godzinie 12.30.

O godzinie 17.00 na tej samej skoczni rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. Polskę będą reprezentować: Kinga Rajda, Kamil Stoch, Nicole Konderla i Żyła. Transmisja w Metro, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym Planica 2023: plan transmisji

niedziela, 26 lutego:

10.20, kombinacja norweska, skoki drużyn mieszanych na skoczni normalnej, Eurosport 2 i Player

13.30, biegi narciarskie, sprinty drużynowe techniką dowolną, Metro, Eurosport 2 i Player

14.45, kombinacja norweska, biegi sztafetowe, Eurosport 1 i Player

17.00, skoki narciarskie, konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej, Metro, Eurosport 1 i Player

wtorek, 28 lutego:

12.20, biegi narciarskie, bieg na 10 km techniką dowolną kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

18.30, skoki narciarskie, kwalifikacje kobiet na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

środa, 1 marca:

10.50, kombinacja norweska, skoki drużynowe mężczyzn, Eurosport 1 i Player

12.20, biegi narciarskie, bieg na 15 km techniką dowolną mężczyzn, Eurosport 1 i Player

15.00, kombinacja norweska, sztafeta 4x5 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

17.20, skoki narciarskie, konkurs kobiet na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

czwartek, 2 marca:

12.20, biegi narciarskie, sztafeta 4x5 km kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

17.30, skoki narciarskie, kwalifikacje mężczyzn na skoczni dużej, Eurosport 1 i Player

piątek, 3 marca:

12.20, biegi narciarskie, sztafeta 4x10 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

17.30, skoki narciarskie, konkurs na skoczni dużej mężczyzn, TVN, Eurosport 1 i Player

sobota, 4 marca:

10.20, kombinacja norweska, skoki na skoczni dużej mężczyzn, Eurosport 2 i Player

12.00, biegi narciarskie, bieg na 30 km ze startu wspólnego techniką klasyczną kobiet, Metro, Eurosport 1 i Player

14.45, kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, Eurosport 1 i Player

16.30, skoki narciarskie, konkurs drużynowy na skoczni dużej mężczyzn, TVN, Eurosport 1 i Player

niedziela, 5 marca:

12.00, biegi narciarskie, bieg na 50 km ze startu wspólnego techniką klasyczną mężczyzn, Eurosport 1 i Player