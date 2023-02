Kowalczyk z miłymi wspomnieniami z Planicy. "Trasy mają słoweński temperament"

Oto co miał do powiedzenia polski biegacz przed zbliżającymi się MŚ w narciarstwie klasycznym.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Justyna Kowalczyk o specyfice tras przed startem MŚ w biegach narciarskich w Planicy.

Zamiast skoków czas dla rodzin i głów. "Muszą trochę zatęsknić" W środę... czytaj dalej » - Trasy w Planicy są przede wszystkim bardzo techniczne. Ktoś policzył zakręty, których jest 18. To bardzo dużo - analizuje ekspertka Eurosportu. - Mają słoweński temperament: są techniczne, szybkie i wymagają dużej wydolności. Wydaje mi się, że powinny wyłonić zawodników najbardziej wszechstronnych - dodaje Kowalczyk.

W rozpoczynających się w Planicy mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym Polskę w biegach narciarskich reprezentować będzie siedmioro zawodników: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Maciej Staręga, Dominik Bury, Kamil Bury i Sebastian Bryja.

Muszą dać z siebie wszystko

Biało-Czerwoni są na razie dalecy od powtórzenia wyników Kowalczyk, która tylko w mistrzostwach świata aż osiem razy stawała na podium, w tym dwukrotnie na jego najwyższym stopniu.

Mimo że polskie biegaczki i polscy biegacze dopiero gonią światową czołówkę, ekspertka Eurosportu wierzy, że w walce na biegowych trasach w Planicy cała siódemka da z siebie wszystko.

- Mam nadzieję, że nasi zawodnicy przygotowali się do mistrzostw doskonale i będziemy mieć wiele emocji związanych z występami w biegach narciarskich - mówi Kowalczyk.

Dobre wspomnienia z Planicy

Ona sama z występu w Słowenii ma w pamięci wyjątkowe wspomnienia.

- W Planicy wystartowałam raz w życiu, ale to był dla mnie specjalny start, ponieważ wiedziałam, że jest to ostatni Puchar Świata w mojej karierze - opowiada Kowalczyk. - Wiedział o tym tylko mój trener Aleksander Wierietielny. Były to okolice moich urodzin, więc zaprosiłam również rodzinę. Przyjechali i widzieli mój ostatni bieg, ale o tym, jakie mam plany, nie wiedział nikt.

- To był ostatni Puchar Świata przed igrzyskami w Pjongczangu. Pewnie dlatego ta Planica na zawsze zapadnie mi w głowie i w sercu, bo pożegnałam się wtedy bardzo fajnie - wspomina Kowalczyk, wówczas ósma w biegu na 10 km klasykiem.

Rywalizację w biegach narciarskich podczas mistrzostw świata zainaugurują w czwartek, 23 lutego, sprinty indywidualne techniką klasyczną. Początek relacji z kwalifikacji o godz. 11:45.

