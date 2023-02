Niedosyt Gąsienicy-Daniel. "Stać mnie na dużo więcej"

Przejazd Shiffrin w supergigancie do kombinacji na MŚ w...

Zobacz, co powiedziała Maryna Gąsienica-Daniel po przejeździe w supergigancie do kombinacji na MŚ w Meribel/Courchevel.

Zobacz, co powiedziała Maryna Gąsienica-Daniel po przejeździe w slalomie do kombinacji na MŚ w Meribel/Courchevel.

Pinturault najszybszy w supergigancie do kombinacji w alpejskich MŚ

Schwarz drugi po supergigancie do kombinacji w alpejskich MŚ

Haaser trzeci po supergigancie do kombinacji w alpejskich MŚ

Przejazd Odermatta w supergigancie do kombinacji podczas alpejskich MŚ

Gąsienica-Daniel rozczarowana. "Już łapałam rywalkę, ale popełniłam błąd" Na pewno inaczej... czytaj dalej » - Dam z siebie wszystko. Podejdę do tego startu bez wielkich oczekiwań. Ten gigant będzie trwał ponad minutę. Jestem uboga w energię, a co z tego wyjdzie, zobaczymy - mówiła w środę przed kamerami Eurosportu Gąsienica-Daniel, która w ostatnich dniach zmagać się musiała z problemami żołądkowymi.

Najwięcej straciła w ostatnim sektorze

Czwartkowy występ był dla niej najważniejszy. Slalom gigant jest koronną konkurencją 28-letniej zawodniczki z Zakopanego. Dwa lata temu, w Cortinie d'Ampezzo, gigant mistrzostw świata ukończyła na miejscu szóstym. We Francji marzyła o poprawie tego rezultatu.

Początek pierwszego przejazdu był szybki w jej wykonaniu. Po trzech pierwszych sektorach jej strata do najlepszej nie przekraczała nawet pół sekundy. Niestety w ostatnim straciła zdecydowanie więcej, choć nie popełniła wyraźnego błędu. Pierwszą odsłonę rywalizacji ukończyła z ósmym czasem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pierwszy przejazd Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie na MŚ w Meribel/Courchevel

- Niestety nie wróciłam jeszcze do pełni zdrowia. Dzisiaj nawet ciężko było mi się skoncentrować na trasie. Raczej myślałam o moim brzuchu, żeby trzymać wszystko razem. Wiem, że stać mnie na dużo więcej - powiedziała Gąsienica-Daniel w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Gąsienica-Daniel po 1. przejeździe slalomu giganta na MŚ w Meribel/Courchevel

Znakomite przygotowanie Shiffrin

Świetnie z trudami pierwszego przejazdu poradziła sobie Shiffrin. Amerykanka do samego końca pracowała na trasie bardzo mocno, budując w ostatnim sektorze przewagę nad rywalkami. Czas 1.02,54 okazał się najlepszy.

- Na stromych odcinkach w tym sezonie nie spisywałam się najlepiej. Tym bardziej cieszę się, że tak dobrze spisałam się w końcówce - powiedziała na mecie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pierwszy przejazd Shiffrin w slalomie gigancie na MŚ w Meribel/Courchevel

Druga po pierwszej odsłonie rywalizacji w gigancie była Francuzka Tessa Worley, której strata wyniosła tylko 0,12 s. Trzecia Włoszka Federica Brignone do Shiffrin straciła 0,31 s.

Magdalena Łuczak poza trzydziestką

Zapewne na lepszy występ liczyła w czwartek także druga z Polek - Magdalena Łuczak. 21-latka do Shiffrin straciła 3,66 s, a w ostatnim sektorze aż 1,30. Dla niej również stromy odcinek w końcówce trasy okazał się bardzo trudny. Wystarczyło to do 36. miejsca.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pierwszy przejazd Łuczak w slalomie gigancie na MŚ w Meribel/Courchevel

Zuzanna Czapska nie ukończyła pierwszego przejazdu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Czapska nie ukończyła 1. przejazdu w slalomie gigancie na MŚ w Meribel/Courchevel

Drugi gigantowy przejazd zaplanowano na godzinę 13.30. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.