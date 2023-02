Poważny upadek przy dużej prędkości. "Co to było?"

Zobacz, co powiedziała Maryna Gąsienica-Daniel po przejeździe w supergigancie do kombinacji na MŚ w Meribel/Courchevel. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Paris był jednym z kandydatów do medalu, ale to nie był jego dzień. Po przejechaniu ponad połowy trasy popełnił poważny błąd. Mistrz świata w supergigancie z Are z 2019 roku chciał bardzo ciasno pokonać lewy skręt i zawadził o bramkę.

Tak naprawdę jednak wpadł na nią praktycznie cały ciałem. Stało się to przy prędkości około 110 kilometrów na godzinę. Siła była bardzo duża i zawodnika od razu wyrzuciło w górę.

- Chyba nic się nie stało, ale co to w ogóle było? - zastanawiał się na antenie Eurosportu Witold Domański.

- U Dominika do tego momentu bardzo dobrze to wyglądało. Chyba zahaczył ręką o tyczkę, nagle go wyrzuciło. Wszedł za centralnie w tyczkę. Wziął ją na całe ciało i później go wyrzuciło w górę. Lewa ręka jest nieruchoma, nogi są w porządku moim zdaniem - oceniał Sebastian Szczęsny.

- Przy tej prędkości to nie jest zabawne. Nogi ma całe, to najważniejsze - dodawał Domański.

Źródło: Getty Images Przy Parisie szybko pojawiła się obsługa

Obolały Włoch

33-letni Paris na szczęście po kilku minutach wstał i był w stanie dotrzeć samodzielnie do mety. Widać było, że jest poszkodowany.

- Generalnie czuję się w porządku, trochę mnie boli. Próbowałem jechać najszybciej, jak było można. Wiedziałem, że muszę dać z siebie wszystko i zaryzykować. Cieszę się jednak, że byłem tak szybki. Postaram się kolejnym razem znów tak jechać. Mam teraz dwa dni na rekonwalescencję i pozbycie się bólu. Zobaczymy, jak mi pójdzie w zjeździe - powiedział Paris.

Mistrzem świata niespodziewanie został Kanadyjczyk James Crawford.

Kolejne konkurencji MŚ zostaną rozegrane w weekend - w sobotę w Meribel zjazd kobiet, a w niedzielę w Courchevel zjazd mężczyzn.

Wyniki supergiganta mężczyzn:

1. James Crawford (Kanada) 1.07,22

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) strata 0,01

3. Alexis Pinturault (Francja) 0,26

4. Marco Odermatt (Szwajcaria) 0,37

5. Raphael Haaser (Austria) 0,58

6. Marco Schwarz (Austria) 0,59

Następne zawody mężczyźni rozegrają w mistrzostwach świata w niedzielę. Rywalizować będą wówczas w zjeździe.

