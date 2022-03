Łzy ukraińskiej pary. Kibice nagrodzili ich owacją na stojąco

W Montpellier, gdzie o medale MŚ rywalizują łyżwiarze figurowi, Nazarowa i Nikitin zaprezentowali się w piątek w strojach w barwach ich ojczyzny. Po zakończeniu występu nie potrafili ukryć ogromnych emocji, przede wszystkim wzruszenia.

Kompromitujące zachowanie ukraińskiej łyżwiarki. Wyleciała z kadry Anastazja... czytaj dalej » Kibice w hali zgotowali parze owacje na stojąco. Niektórzy mieli flagi Ukrainy, by wyrazić w ten sposób wsparcie krajowi, który został militarnie zaatakowany przez Rosję.

Sportowy wynik Nazarowej i Nikitina zszedł na dalszy plan.

"Nasi rodacy nie są bezpieczni i tracą domy"

- Najważniejszą rzeczą jest powiedzenie prawdy o tym, co dzieje się w Ukrainie. Mam nadzieję, że to pomoże naszym rodakom, którzy obecnie nie są bezpieczni i tracą domy - powiedział Nikitin.

I dodał: - Mam nadzieję, że możemy pomóc ludziom na świecie zrozumieć, co naprawdę dzieje się w naszym kraju, ponieważ to widzieliśmy. Zaledwie sześć dni temu byliśmy w Ukrainie.

- Dla nas to nie tylko rywalizacja. To coś większego - podkreśliła pochodząca z Charkowa Nazarowa. - Widzieliśmy czołgi, słyszeliśmy strzały. Mój dom nie ma już okien. Bieganie z dzieckiem do schronu jest straszne i nie chcę, żeby ktokolwiek to przeżył - wyznała.