Finowie wywiesili w szatni narodową flagę wojenną i złamali prawo

Fińscy działacze pochwalili się tym w piątek w mediach społecznościowych, co natychmiast zostało zauważone przez krajowe ministerstwo spraw wewnętrznych.



Fińska flaga narodowa to niebieski krzyż na białym tle, ale w wersji dla armii i marynarki wojennej w jego środku widnieje czerwony emblemat z uzbrojonym w miecz walczącym złotym lwem, który od XVI wieku jest herbem Finlandii.

"Hokejowe lwy zasługują na swojego walecznego przodka"

Od 1905 roku "lwia flaga", czerwona ze złotym lwem używana była oficjalnie przez walczący o niepodległość ruch oporu i po jej odzyskaniu od Rosji w 1917 roku otrzymała status flagi narodowej. Dopiero w maju 1918 roku zdecydowano, że będzie to obecna biało-niebieska ze skandynawskim krzyżem.



Fińscy hokeiści nazywani są "Lejoinat", czyli "lwami" i na strojach zawodników na piersiach widnieje emblemat z flagi wojskowej, lecz na białym tle pod napisem "Suomi". Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2010 i 2014 lew był na czerwonym tle tak jak w wywieszonej w piątek fladze.



Działacze tłumaczyli, że wywieszając "flagę wojenną" w szatni chcieli zmotywować do walki swoich zawodników. - Hokejowe lwy zasługują na swojego walecznego przodka - podkreślili.

Rzecznik fińskiego MSW: federacja złamała prawo

Inne zdanie ma fińskie MSW i jego rzecznik Janne Juujaervi wyjaśnił gazecie "Ilta Sanomat", że federacja złamała prawo i może spodziewać się surowej grzywny, ale jak podkreślił - tylko wtedy kiedy ktoś zgłosi ten fakt na policję jako popełnienie przestępstwa.



Na razie nie doszło jeszcze do takiego zawiadomienia i według skandynawskich mediów raczej nie dojdzie w przeddzień wstąpienia Finlandii do NATO i podczas wojny w Ukrainie, ponieważ - "Finowie graniczący z Rosją i mający z nią trudną historię są dumni ze swojego wojennego lwa, a każdy kto by to zrobił zostanie potraktowany jak zdrajca narodu".

W piątek fińscy hokeiści w meczu grupy B pokonali Norwegię 5:0.