Pięć mistrzowskich tytułów na jednej imprezie. Żaden biathlonista wcześniej tego nie zrobił

15. złoto mistrzostw świata Johannesa Thingnesa Boe Johannes Thingnes... czytaj dalej » Boe i Roeiseland o 13,8 s wyprzedzili Austriaków Lisę Theresę Hauser i Davida Komatza. Trzecie miejsce zajęli Włosi Lisa Vittozzi i Tommaso Giacomel - 51 s straty.

Przed Norwegiem kolejne rekordy

29-letni Norweg wyrównał rekord Roeiseland oraz Niemki Laury Dahlmeier, które zdobyły po pięć złotych medali, odpowiednio, w 2020 i 2017 roku. Wśród mężczyzn najlepsi pod tym względem do tej pory byli Norwegowie Ole Einar Bjoerndalen (2005, 2009) i Emil Hegle Svendsen (2013) oraz Francuz Martin Fourcade (2016), którym udało się czterokrotnie stanąć na najwyższym stopniu podium jednej edycji MŚ.

W tym roku jeszcze poza zasięgiem Boe jest rekord liczby złotych medali licząc wszystkie edycje mistrzostw świata. Niezależnie od wyników Norwega w Oberhofie na pierwszym miejscu klasyfikacji wszech czasów utrzyma się Bjoerndalen, który 20-krotnie triumfował w MŚ. Boe w czwartek stanął na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata po raz 17.

Przed Norwegiem jeszcze rywalizacja w sobotniej sztafecie 4x7,5 km oraz dzień później w biegu ze startu wspólnego na 15 km na zakończenie imprezy.



Biathlon - Johannes Thingnes is the 1st man to win gold medals at a single world championships.



Laura Dahlmeier (5, 2017) and Marte Olsbu Røiseland (5, 2020) achieved this on the women's side.#biathlon#oberhof23pic.twitter.com/l9aT2eRxro — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 16, 2023





Polacy z dużymi stratami

Polki duet w supermikstach w Oberhofie zajął 16. miejsce. Anna Mąka i Marcin Zawół byli wolniejsi od zwycięzców o 3.07,9.

Mistrzostwa świata w biathlonie Oberhof 2023 - wyniki supermiksta:

1. Marte Olsbu Roeiseland/Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 35.37,1 (1 karna runda + 6 dobranych naboi)

2. Lisa Theresa Hauser/David Komatz (Austria) strata 13,8 s (0+6)

3. Lisa Vittozzi/Tommaso Giacomel (Włochy) 51,0 (2+9)

4. Hanna Oeberg/Sebastian Samuelsson (Szwecja) 1.16,4 (1+12)

5. Lou Jeanmonnot/Fabien Claude (Francja) 1.21,9 (1+12)

6. Sophia Schneider/Philipp Nawrath (Niemcy) 1.30,7 (1+12)

...

16. Anna Mąka/Marcin Zawół (Polska) 3.07,9 (1+9)