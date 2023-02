Francja ze złotem mistrzostw świata w biegu na dochodzenie

Julia Simon od lat należy do czołówki

Zobacz, co wydarzyło się podczas biathlonowej sztafety mieszanej. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Wybitny biathlonista Martin Fourcade tłumaczy jak celnie strzelać podczas zawodów biathlonowych. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Kowalczyk o 16. miejscu Izabeli Marcisz w biegu łączonym. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Monika Hojnisz popełniła jeden błąd podczas czwartego strzelania w biegu na 15 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Niemka Denise Herrmann wygrała bieg na 15 km z czasem 44:12.7. Drugie miejsce zajęła Anais CHEVALIER-BOUCHET, a trzecia była Marte Olsbu ROEISELAND . Najlepsza z Polek Monika Hojnisz uplasowała się na 20. pozycji. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Francuz Quentin Fillon Mallet zdobył złoty medal w biegu na 20 km. Drugi był Białorusin Anton Smolski, a trzecie miejsce zajął Norweg Johannes Thignes Boe. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Marte Olsbu ROEISELAND wygrała bieg na 7.5 km. Norweżka osiągnęła czas 20:44.3. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Elvira Oeberg była bezbłędna podczas drugiego strzelania w biegu na 7.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Elvira Oeberg wywalczyła srebrny medal w biegu na 7.5 km. Szwedka osiągnęła czas 21:15.2. Pierwsze miejsce zajęła Norweżka Marte Olsbu ROEISELAND. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Anna Mąka zajęła 66. miejsce w biegu na 7.5 km. Najlepiej z reprezentantek Polski wypadła Monika Hojnisz-Staręga, która była 16. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Norweżka Marte Olsbu ROEISELAND, Szwedka Elvira Oeberg i Włoszka Dorothea WIERER były najlepsze w biegu na 7.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Ingrid Landmark TANDREVOLD zatrzymała się w czasie jednego z podjazdów na trasie biegu pościgowego na 10 km. Norweżka opadła z sił i nie była w stanie kontynuować biegu szybkim tempem. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Monika Hojnisz-Staręga po biegu pościgowym. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Prowadzący w biegu pościgowym na 12.5 km Johannes Thingnes BOE i Quentin FILLON MAILLET byli bezbłędni podczas pierwszego strzelania. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Johannes Thingnes BOE dwukrotnie spudłował podczas drugiego strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biegu pościgowego kobiet w biathlonie. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Johannes Thingnes BOE trzykrotnie spudłował podczas trzeciego strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Norweg stracił przez to prowadzenie. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Quentin FILLON MAILLET był bezbłędny podczas 4. strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Quentin FILLON MAILLET zdobył złoty medal w biegu pościgowym na 12.5 km. Francuz był bezbłędny na strzelnicy i osiągnął czas 39:07.5. Drugi był Norweg Tarjei BOE, a trzecie miejsce zajął Rosjanin Eduard LATYPOV. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Monika Hojnisz-Staręga po sztafecie kobiet. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Kamila Żuk po sztafecie kobiet. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biathlonowej sztafety kobiet. Złoto wywalczył Szwedki. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zofia Kiełpińska i Tomasz Sikora podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. W piątek odbyły się biegi kobiet i mężczyzn ze startu wspólnego. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 27. miejsce w biegu na 12.5 km. Złoty medal zdobyła Justine BRAISAZ-BOUCHET. Wśród mężczyzn najlepszy był Johannes Thingnes BOE. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Norwegowie zdominowali sprint na mistrzostwach świata Norwegowie nie... czytaj dalej » Simon atakowała z 10. miejsca, które wywalczyła w piątek w sprincie na 7,5 km. Francuzka, prowadząca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, biegła swoim tempem. Na strzelnicy popełniła tylko jeden błąd, i to dopiero podczas ostatniej wizyty. Na mecie wyprzedziła Niemkę Hermann-Wick, która dwa dni temu zdobyła złoty medal.

34-latka z Saksonii zaliczyła w sumie aż cztery rundy karne. Hermann-Wick szansę na końcowy sukces zachowała do ostatniej wizyty na strzelnicy, ale brak koncentracji zaważył na dwóch błędach, co przełożyło się na 27 s straty do najlepszej zawodniczki sezonu. Brązowy medal wywalczyła Roeiseland, która straciła 37,7 s. Norweżka trzykrotnie pudłowała.

Reprezentantki Polski nie są w optymalnej formie biegowej. Trzeba było liczyć na dobre strzelanie, ale to im się nie udało. Najlepsza z nich Joanna Jakieła była 50. Z kolei Kamila Żuk zajęła 52., a Anna Mąka 55. miejsce.

Wyniki na dochodzenie na 10 km kobiet ma MŚ w Oberhofie:

1. Julia Simon (Francja) 32.00,8 (1 karna runda)

2. Denise Herrmann-Wick (Niemcy) strata 27,0 (4)

3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 37,7 (3)

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 1.00,3 (3)

5. Sophia Schneider (Niemcy) 1.08,3 (4)

6. Lou Jeanmonnot (Francja) 1.08,7 (1)

...

50. Joanna Jakieła (Polska) 5.15,9 (4)

52. Kamila Żuk (Polska) 5.57,9 (4)

55. Anna Mąka (Polska) 6.25,7 (6)