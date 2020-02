Polka miała sensacyjny medal na wyciągnięcie ręki. Szansa uciekła na ostatnim strzelaniu

28. miejsce w sprincie i 26. w biegu na dochodzenie - tak dotychczas w Południowym Tyrolu podczas biathlonowych mistrzostw świata radziła sobie Hojnisz-Staręga.

Przed wtorkowym startem na 15 km były powody, by wiązać nadzieje z występem czołowej polskiej zawodniczki. Najlepszy wynik w karierze w Pucharze Świata - drugie miejsce - osiągnęła właśnie w biegu na 15 km, a w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu była w tej konkurencji szósta. W 2012 roku została też wicemistrzynią świata juniorek.

Rozbudziła apetyt

Prognozy potwierdziły się. Na półmetku Hojnisz-Staręga prowadziła. Świetne bieganie w połączeniu z trzema bezbłędnymi występami na strzelnicy kazały widzieć Polkę w czołówce. Miała 15 na 15!



15/15 for Hojnisz Starega! Can she be the first to go 20/20? #antholz2020pic.twitter.com/FJRDjFYub9 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020

Dopiero podczas czwartego pobytu na strzelnicy dwukrotnie spudłowała, w 19. i 20. tego dnia próbie. To przekreśliło jej szanse na medal, bo każde pudło oznaczało dodatkową minutą doliczoną do końcowego czasu. Jedno pudło mniej oznaczałoby pewny krążek.

Źródło: Eurosport Polka zaliczyła dwa pudła na strzelnicy

Najlepsza okazała się Włoszka Dorothea Wierer i to do reprezentantki gospodarzy powędrował złoty krążek. Druga była Niemka Vanessa Hinz, a trzecie miejsce zajęła Norweżka Marte Olsbu Roeiseland.

Dzięki dobremu wynikowi Hojnisz-Staręga zapewniła sobie udział w niedzielnym biegu ze startu wspólnego.

Z Biało-Czerwonych we wtorek wystartowały również Kamila Żuk, Kinga Zbylut i Joanna Jakieła, ale zajęły odległe miejsca. Ta pierwsza zaliczyła aż dziesięć pudeł na strzelnicy.

Mężczyźni rywalizować będą w środę na dystansie 20 km.

Wyniki biegu na 15 km:



1. Dorothea Wierer (Włochy) 43.07,7 (2 minuty karne)

2. Vanessa Hinz (Niemcy) strata 2,2 s (1)

3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 15,8 (2)

4. Hanna Oeberg (Szwecja) 38,7 (2)

5. Franziska Preuss (Niemcy) 1.03,4 (2)

6. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 1.10,1 (2)

7. Christina Rieder (Austria) 1.20,6 (1)

8. Marketa Davidova (Czechy) 1.30,7 (3)

9. Galina Wiszniewska (Kazachstan) 1.31,4 (0)

10. Eva Kristejn Puskarcikova (Czechy) 1.32,6 (1)

...

73. Kinga Zbylut (Polska) 7.46,9 (7)

84. Kamila Żuk (Polska) 9.04,9 (10)

92. Joanna Jakieła (Polska) 11.41,3 (11)