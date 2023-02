Małysz widzi polską drużynę z medalem. "Stać ją na to"

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym rozpoczęły się w środę i potrwają do 4 marca. W Planicy wystartuje 18-osobowa reprezentacja Polski. Tradycyjnie największe medalowe szanse mają skoczkowie narciarscy. Liderami kadry są Dawid Kubacki, drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, oraz Piotr Żyła, mistrz świata sprzed dwóch lat na skoczni normalnej. Ostatniego słowa na pewno nie powiedział przeżywający ostatnio kryzys formy Stoch, który w skokach wygrał niemal wszystko, ale wciąż jest głodny sukcesów.

Krzysztof Zaborowski: To pana pierwsze mistrzostwa świata w roli prezesa PZN. Jest stres? Od 2007 roku zawsze przywoziliśmy przynajmniej jeden medal.

Adam Małysz: Stres jest zawsze, choć inny niż ten, gdy byłem zawodnikiem lub dyrektorem sportowym związku. Jako prezes jestem odpowiedzialny za wszystkie grupy i będę rozliczany z osiąganych wyników. W przypadku skoczków z jednej strony wiesz, na co ich stać, a z drugiej nie jesteś w stanie im pomóc. Oni sami muszą dobrze skoczyć. Dostali wsparcie, jakiego oczekiwali. Teraz wszystko zależy od nich.

Dwa lata temu w Oberstdorfie skoczkowie zdobyli dwa medale, cały nasz dorobek. Co będzie dla pana sukcesem w Planicy?

Nigdy nie byłem skłonny do spekulacji, choć powtórzenie wyniku z Niemiec będzie wielkim sukcesem. Nasi skoczkowie są gotowi rywalizować w zasadzie w każdej konkurencji, ale chętnych do podium jest wielu. Z pewnością łatwiej byłoby, gdyby to był początek sezonu. Dawid wtedy wygrywał, wręcz nokautował rywali. Myślę, że jest szansa, żeby takie skoki w jego wykonaniu wróciły. Na pewno optymizmem powiało w konkursie duetów w Lake Placid (w parze z Kubackim skakał Żyła, Polacy wygrali zawody - red.). Jeśli chłopaki będą skakać tak jak w USA, jestem spokojny, że powalczą o medale. Ale jako zawodnik wiem, że na to wpływa mnóstwo czynników. Nie da się tego przewidzieć. Można jechać jako faworyt i wrócić z niczym. Poczekajmy. Cieszmy się, jak te medale już będą, a nie przed.

Kadra A nie pojechała na konkursy Pucharu Świata do Rasnova, w spokoju szlifowała formę w Zakopanem. Treningi przyniosły efekt?

Rozmawiałem z trenerem Thomasem Thurnbichlerem i był zadowolony. Zawodnicy wykonali pracę, którą mieli zaplanowaną. Nawet przed czasem, bo skrócili zgrupowanie. Thomas tłumaczył, że dodatkowa regeneracja przyda się przed mistrzostwami świata. Zwłaszcza że ci najbardziej doświadczeni kadrowicze potrzebowali odpoczynku.

Co ze Stochem? Uporał się ze swoimi problemami?

W przypadku Kamila trener także był zadowolony i trzeba mu wierzyć, bo trenowali sami, więc trudno o porównanie na tle innych. Widać jednak było, że Kamil odzyskał świeżość. Jest zmobilizowany.

Na czym właściwie polegały jego problemy?

Patrząc na jego skoki w telewizji, bo nie widziałem ich na żywo, Kamil wrócił do tego, że leciał trochę za nartami i tracił szybkość w powietrzu. Zresztą Thurnbichler zwracał uwagę na to samo. Problem ten był efektem wcześniejszych błędów: startu z belki, pozycji dojazdowej i później odbicia. Dużo jest tych elementów, które nakładają się na siebie. Teraz cel był taki, żeby to poprawić i to się udało. Pytanie, czy udało się uzyskać stabilność, bo mimo wszystko tego czasu było mało, ale też Thomas opowiadał, że błędy techniczne biorą się między innymi ze zmęczenia i braku cierpliwości, bo Kamil, jak na mistrza przystało, chce jak najszybciej wrócić do najlepszego skakania. Jako zawodnik w pełni to rozumiem.

Źródło: Getty Images Kamil Stoch i Adam Małysz

A Kubacki? Po piorunującym początku sezonu złapał zadyszkę.

Myślę, że Dawid wciąż ma to "coś". Wspominałem o jego występach w Lake Placid. Niektóre jego skoki były piorunujące, ale też popełniał błędy, zazwyczaj w pierwszym skoku. Nie wiem, czy nie jest to spowodowane tym, że Halvor Egner Granerud wyprzedził go w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bo wcześniej Dawid, mimo niewielkich błędów, i tak wygrywał. Głowa czasem może przeszkadzać sportowcom, bo jeśli zaczyna się kalkulować, pojawiają się problemy. A Granerud jest w niesamowitej formie i Dawid nie może popełniać błędów. Musi skakać perfekcyjnie, ale on to potrafi.

Dawid po prostu za bardzo chciał?

Myślę, że tak. Z pozoru brzmi to banalnie, ale dla zawodnika takie proste nie jest.

Wydaje się, że presja na mistrzostwach świata może być tylko większa. To najważniejsza impreza sezonu.

Pytanie, na kim ciąży największa presja. Czy przypadkiem nie na Granerudzie, który w Planicy będzie wielkim faworytem. Często bywało tak, że zawodnik w takiej roli zaczyna popełniać błędy, których wcześniej nie robił. Zdecydowanie łatwiej jest atakować. W tej roli widzę właśnie Dawida. On pokazywał już, że Granerud jest do pokonania.

Żyła będzie bronił tytułu na skoczni normalnej. Stać go na sprawienie kolejnej niespodzianki? Dwa lata temu mało kto na niego stawiał.

Na pewno nie jest łatwo bronić złota, ale znamy potencjał Piotrka. Oby kolejny raz nas zaskoczył.

Z kolei polską drużynę stać na poprawienie wyniku z Oberstdorfu, czyli trzeciego miejsca?

Jak najbardziej. Będzie walczyła o złoto, bo jak jedziesz na wielką imprezę, cele zawsze muszą być najwyższe. A naszą drużynę na to stać.

Kto zatem czwarty do drużyny?

Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie. Olek Zniszczoł jest bardziej stabilny w tym momencie od Pawła Wąska, ale z kolei wiemy, jak on zaczynał sezon, gdy kręcił się w okolicach pierwszej piętnastki w konkursach Pucharu Świata. Jeśli Wąsek tak będzie skakał w Planicy, myślę, że będzie pewnym punktem.

Co się dzieje z kobiecymi skokami narciarskimi? Plany były ambitne, panie miały nawet rywalizować o medale największych imprez. A do czwartkowego konkursu awansowała tylko Nicole Konderla, 31. w kwalifikacjach.

To trudny temat, bo dziewczyny dostały wszystko, co było możliwe. Podobne warunki, podobny system szkolenia jak skoczkowie, ale to nie zadziałało. Wręcz słyszałem głosy, że miały za dobrze, że nie miały o co walczyć. Bardzo liczyłem na Konderlę, która ma dobre warunki do skakania. Przypuszczałem, że jej postęp będzie obecnie większy. Zresztą takie zapewnienia słyszałem od Łukasza Kruczka (byłego trenera kadry kobiet - red.), no ale jesteśmy w takim miejscu, a nie innym.

Borykamy się z wielkimi problemami. Dziewczyny albo są kontuzjowane, albo nie chcą jechać na zawody, bo ich skoki są słabe. Od paru weekendów nie startują w Pucharze Świata, tylko czasem w zawodach niższej rangi. Myślę, że wiosną albo wcześniej trzeba będzie usiąść i zastanowić się, co z tym możemy zrobić, bo chyba próbowaliśmy wszystkich metod, a jest tak samo. Nawet gorzej. Zresztą rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami innych krajów i tam ze skokami kobiet, mimo sukcesów, też nie jest kolorowo.

Na co pan liczy w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej?

W kombinacji norweskiej w imprezie tej rangi zadebiutuje Joanna Kill, z kolei Andrzej Szczechowicz nie jest obecnie w wybitnej formie. Trudno cokolwiek przewidywać, bardziej liczyłbym na szczęście. Tu też mamy problem, bo są co prawda juniorzy, ale oni prawdopodobnie będą potrzebowali czasu. Jeśli chodzi o biegi, to od jakiegoś czasu widać duży postęp. Zwłaszcza u panów, którzy zaczęli punktować w Pucharze Świata, osiągając życiowe wyniki. W Planicy marzyłaby się nam czołowa ósemka ze względu na stypendia z ministerstwa, pozwalające myśleć o jeszcze lepszym rozwoju.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w narciarstwie klasycznym - Planica 2023:



skoki narciarskie kobiet: Kinga Rajda, Anna Twardosz, Nicole Konderla, Paulina Cieślar (wszystkie KS AZS AWF Katowice);



skoki narciarskie mężczyzn: Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł (wszyscy Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe);



biegi narciarskie kobiet: Izabela Marcisz (Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski), Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski), Weronika Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osieczany);



biegi narciarskie mężczyzn: Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce), Dominik Bury, Kamil Bury (obaj KS AZS AWF Katowice), Sebastian Bryja (UKS Regle Kościelisko);



kombinacja norweska kobiet: Joanna Kil (KS Chochołów);



kombinacja norweska mężczyzn: Andrzej Szczechowicz (TS Wisła Zakopane).