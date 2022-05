Sensacja na hokejowych mistrzostwach świata. Padł historyczny rekord

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Pekin 2022 - hokej na lodzie kobiet. Zdobyta przez hokeistki Finlandii bramka początkowo nie została zaliczona. Dopiero weryfikacja zapisu wideo po zakończeniu meczu doprowadziła do uznania gola. Spotkanie zostało wznowione, a zegar cofnięty do chwili, w której padł nieuznany wcześniej gol. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Amerykanek.

Amerykańskie hokeistki pokonały Finlandię 4:1 i awansowały do finału turnieju olimpijskiego, w którym zmierzą się z Kanadyjkami. Dwie bramki padły w ostatniej minucie tego spotkania. Gole dla USA strzeliły Cayla Barnes, Hilary Knight, Hayley Scamurra i Abby Roque. Honorowe trafienie dla Finek zanotowała Susanna Tapani.

Hokeiści Danii wygrali 3:2 z Łotwą i awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. W walce o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Drugi gol Czechów, ale nie wystarczyło to nawet do złapania kontaktu.

Eksperci Eurosportu Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. We wtorek rozegrano 4 mecze 1/8 finału turnieju mężczyzn: Kanada – Chiny 7:2, Szwajacaria – Czechy 4:2, Dania – Łotwa 3:2, Słowacja – Niemcy 4:0. W ćwierćfinałach Słowacja zagra z USA, Kanada ze Szwecją, Finlandia ze Szwajcarią i Dania z drużyną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w środę Finki zmierzą się ze Szwajcarkami w meczu o trzecie miejsce.

Wycofanie bramkarza przez Słowaków niespełna minutę przed końcem trzeciej tercji okazało się kluczem do wyrównania w meczu z USA. Słowacja wygrała mecz po rzutach karnych i awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Zobacz, co na temat olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie na igrzyskach w Pekinie mieli do powiedzenia eksperci Eurosportu: Katarzyna Zygmunt, Jacek Chadziński i Mariusz Czerkawski. U kobiet złote medale zdobyły Kanadyjki, które wygrały z Amerykankami 3:2. Mężczyźni rozegrają w piątek półfinały.

Po trzech tercjach i dogrywce Szwedzi remisowali z Rosjanami 1:1. Gole strzelili Anton Slepyszew i Anton Lander. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Rosjanie, którzy w finale zagrają z Finlandią.

Kanadyjczycy, w których składzie nie brakuje znanych zawodników ligi NHL, nie przegrali dotąd meczu w turnieju. Tym razem musieli jednak uznać wyższość niedocenianej Szwajcarii.

Po pierwszej tercji był remis 3:3. W kolejnych bramki strzelali już tylko Helweci. Dzięki wygranej zostali oni samodzielnymi liderami tabeli grupy A. Maja na koncie komplet pięciu wygranych.

Rekordy mistrzostw świata w hokeju

Kara od działaczy. Grasz w Rosji, nie pojedziesz na mistrzostwa świata Zdecydowana... czytaj dalej » W tym samym meczu Szwajcar Andres Ambuhl przeszedł do historii hokejowych mistrzostw świata pod względem liczby rozegranych spotkań. Był to jego 120. występ. Tym samym pobił rekord Niemca Udo Kiesslinga.

Przed meczem szwajcarski zawodnik otrzymał pamiątkowy strój, a w ceremonii uczestniczył prezydent IIHF Luc Tardif.



Po wygranym spotkaniu hokeista prezentował z uśmiechem krążek z meczu, na którym widniała liczba 120. To drugi rekord 38-letniego zawodnika urodzonego w Davos pobity podczas tegorocznych mistrzostw - jest to jego 16. czempionat globu. Tym samym wyprzedził w tej klasyfikacji rodaka Mathiase Segera.



Ambuhl to także pięciokrotny olimpijczyk (2006-2022). Podczas igrzysk w Pekinie był chorążym reprezentacji Szwajcarii.



W pierwszej części turnieju 16 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy. Po cztery najlepsze awansują do ćwierćfinałów, a dalej zmagania toczyć się będą systemem pucharowym. Najsłabsza drużyna w każdej grupie spadnie do Dywizji 1A.