"Będziemy cieszyć się z awansu polskich hokeistów do wyższej dywizji"

Mathias Brome został sfaulowany podczas meczu Szwecja – Łotwa, który zakończył się zwycięstwem Skandynawów 3:2.

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek.

Pekin 2022 - hokej na lodzie kobiet. Zdobyta przez hokeistki Finlandii bramka początkowo nie została zaliczona. Dopiero weryfikacja zapisu wideo po zakończeniu meczu doprowadziła do uznania gola. Spotkanie zostało wznowione, a zegar cofnięty do chwili, w której padł nieuznany wcześniej gol. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Amerykanek.

Hilary Knight strzeliła gola na 2:0 w meczu półfinałowym USA – Finlandia.

Amerykańskie hokeistki pokonały Finlandię 4:1 i awansowały do finału turnieju olimpijskiego, w którym zmierzą się z Kanadyjkami. Dwie bramki padły w ostatniej minucie tego spotkania. Gole dla USA strzeliły Cayla Barnes, Hilary Knight, Hayley Scamurra i Abby Roque. Honorowe trafienie dla Finek zanotowała Susanna Tapani.

Agnieszka Baczkowska jest odpowiedzialna za kontrolę sprzętu w kobiecych skokach narciarskich. Podczas konkursu mikstów zdyskwalifikowała ona 5 zawodniczek, które miały zbyt duży kombinezon.

Eksperci Eurosportu: Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia w olimpijskim turnieju w hokeju na lodzie.

Gol na 4:0 na pustą bramkę i Słowacja awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

Pekin. Hokej na lodzie. Słowacy pieczętują awans do...

Hokeiści Danii wygrali 3:2 z Łotwą i awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. W walce o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zobacz najważniejsze momenty meczu Dania - Łotwa. Duńczycy wygrali 3:2 i awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego.

Drugi gol Czechów, ale nie wystarczyło to nawet do złapania kontaktu.

Eksperci Eurosportu Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. We wtorek rozegrano 4 mecze 1/8 finału turnieju mężczyzn: Kanada – Chiny 7:2, Szwajacaria – Czechy 4:2, Dania – Łotwa 3:2, Słowacja – Niemcy 4:0. W ćwierćfinałach Słowacja zagra z USA, Kanada ze Szwecją, Finlandia ze Szwajcarią i Dania z drużyną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w środę Finki zmierzą się ze Szwajcarkami w meczu o trzecie miejsce.

Drużyna Słowacji wygrała z USA konkurs rzutów karnych i awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w hokeju na lodzie. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2, rozstrzygnięcia nie przyniosła również dogrywka.

Wycofanie bramkarza przez Słowaków niespełna minutę przed końcem trzeciej tercji okazało się kluczem do wyrównania w meczu z USA. Słowacja wygrała mecz po rzutach karnych i awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Kanadyjczycy wycofali bramkarza goniąc wynik, ale Szwedzi byli w stanie to wykorzystać.

Marie-Philip Poulin strzeliła drugiego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA.

Marie-Philip Poulin strzeliła trzeciego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA.

Hilary Knight strzeliła gola na 1:3 dla USA w finałowym meczu z Kanadą.

Sarah Nurse strzeliła pierwszego gola dla Kanady w finałowym meczu z Amerykankami.

W końcówce finału Amerykanki strzeliły gola na 2:3 w finałowym starciu z Kanadą. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co na temat olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie na igrzyskach w Pekinie mieli do powiedzenia eksperci Eurosportu: Katarzyna Zygmunt, Jacek Chadziński i Mariusz Czerkawski. U kobiet złote medale zdobyły Kanadyjki, które wygrały z Amerykankami 3:2. Mężczyźni rozegrają w piątek półfinały.

W końcówce meczu Finlandia – Słowacja Harri Pesonen trafił do pustej bramki i tym samym przypieczętował awans Finów w finału.

Karny, który dał rosyjskim hokeistom awans do olimpijskiego finału.

Po trzech tercjach i dogrywce Szwedzi remisowali z Rosjanami 1:1. Gole strzelili Anton Slepyszew i Anton Lander. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Rosjanie, którzy w finale zagrają z Finlandią.

Zobacz awanturę, do której doszło w trakcie meczu Słowacja - Szwecja.

Rosjanin uderzył rywala kijem w twarz. NHL reaguje Skandaliczne... czytaj dalej » Impreza ta była dwukrotnie (2020, 2021) przekładana z powodu pandemii COVID-19.

- Kibice zawsze powinni być optymistami, natomiast są fundamenty merytoryczne, potwierdzające ich życzenia i realną szansę, aby wywalczyć awans. Jesteśmy gospodarzami turnieju, to ważny aspekt, ale też występy reprezentacji w turniejach kwalifikacji olimpijskich wypadły bardzo dobrze. Pokazały, że nasze miejsce jest na zapleczu elity – dodał Tkacz, dziewięciokrotny uczestnik MŚ.

Wojciech Tkacz: prezentujemy poziom pozwalający wygrać grupę

W pierwszej fazie kwalifikacji w lutym 2020 prowadzeni przez trenera Tomasza Valtonena Polacy wygrali turniej prekwalifikacyjny do igrzysk rozegrany w kazachskim Nur-Sułtanie, pokonując tam Holandię 8:0, Ukrainę 6:1 i na koniec niespodziewanie gospodarzy 3:2. Tym samym zapewnili sobie udział w finale eliminacji.

Te zawody odbyły się w sierpniu 2021 w Bratysławie, gdzie zespół poprowadził już słowacki selekcjoner Robert Kalaber. Biało-Czerwoni na otwarcie sprawili niespodziankę, wygrywając z Białorusią 1:0, potem jednak przegrali ze Słowacją 1:5 i Austrią 1:4.

Źródło: Newspix Aron Chmielewski i koledzy z dobrej strony zaprezentowali się w turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk

- W Tychach nie będzie łatwych meczów. Nie możemy nikogo lekceważyć, jednak – moim zdaniem – nasza drużyna ma potencjał, prezentuje poziom pozwalający wygrać tę grupę i może się mierzyć z rolą faworyta. To nie jest tajemnica – ocenił 141-krotny reprezentant Polski.

Rywale Biało-Czerwonych w Tychach

GKS Katowice mistrzem Polski w hokeju na lodzie GKS Katowice... czytaj dalej » Początkowo w mistrzostwach miało grać – jak zawsze – sześć zespołów. Ponieważ jednak światowa federacja (IIHF) wykluczyła z elity Rosję i Białoruś, doszło do zmian w niższych dywizjach. Z tej "polskiej" do wyższej przesunięta została Litwa. Na tyskim lodowisku Polacy zmierzą się z Japonią, Estonią, Ukrainą i Serbią. Najlepszy zespół awansuje do Dywizji 1A, a ostatnia drużyna zostanie zdegradowana.

- Zmiany w układzie turnieju nie mają znaczenia. Hokeiści są przyzwyczajeni do grania na wysokim poziomie dzień po dniu, co pokazuje choćby ligowy play off. Poza tym każdy zespół będzie w tej samej sytuacji – zauważył Tkacz.

Mistrzostwa miały być początkowo rozegrane w katowickim Spodku, jednak PZHL zadecydował o ich przeniesieniu do mniejszego obiektu w Tychach.

- Na pewno atmosfera będzie tam wspaniała, ale w Spodku… mogłaby być jeszcze lepsza. No i przyszłoby więcej kibiców, mogących dodać naszym zawodnikom jeszcze więcej wiatru w plecy – podsumował.

Polscy hokeiści na ostatnich rozegranych MŚ Dywizji 1B w estońskim Tallinnie zaprzepaścili szansę awansu, przegrywając po dogrywce z Rumunią 2:3 i zajęli drugie miejsce.

- Tamte mistrzostwa skończyły się dla nas nieszczęśliwie. Teraz trzeba być optymistą. Myślę, że chłopaki dadzą radę i na majówkę będziemy się cieszyli z awansu – zakończył Tkacz.

Kadrowicze podczas trwającego zgrupowania po finiszu ekstraligi rozegrali dwa sparingi z Austrią w Grazu (1:4 i 0:1), a w środę w Bratysławie zagrają jeszcze mecz kontrolny z Rumunami.

Mistrzostwa świata Dywizji 1B w Tychach zostaną rozegrane w dniach 26 kwietnia – 1 maja.