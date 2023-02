Jeden zły ruch i mistrzostwo świata uciekło. "O mój Boże"

Zobacz, co powiedziała Maryna Gąsienica-Daniel po przejeździe w slalomie do kombinacji na MŚ w Meribel/Courchevel. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Shiffrin zajmowała szóste miejsce po supergigancie. Było jasne, że jeśli chce zdobyć złoto w kombinacji, to w slalomie musi dać z siebie wszystko.



Na ostatnim pomiarze przed metą miała zaledwie 0,08 s straty to najszybszej Federici Brignone. Wydawało się, że wygrana należy do niej. Jednak sześciokrotna złota medalistka mistrzostw świata nagle straciła równowagę i najechała na jedną z tyczek. Chwilę później minęła metę.

Nikt nie mógł uwierzyć

Gąsienica-Daniel blisko czołowej dziesiątki. Złoto mistrzostw świata dla Brignone Maryna... czytaj dalej » - O mój Boże – powtarzała Amerykanka, która nie mogła uwierzyć w swój błąd, podobnie jak m.in. jej matka, która oglądała występ córki. Tylko złapała się za głowę.

Na tym nie koniec. W to, co się właśnie wydarzyło, nie potrafiła uwierzyć także sama Brignone. Zaskoczona podniosła ręce patrząc na to, co zrobiła jej główna rywalka do złota.

- To była jazda na złoty medal. Shiffrin wypada na przedostatniej tyczce – podsumował komentator Eurosportu Sebastian Szczęsny.

Brignone zdobyła złoto. Drugie miejsce zajęła Szwajcarka Wendy Holdener, a trzecie Austriaczka Ricarda Haaser.

W slalomie Maryna Gąsienica-Daniel uzyskała 12. czas i ostatecznie została sklasyfikowana na 11. pozycji.

Wyniki kombinacji:



1. Federica Brignone (Włochy) 1.57,47 (1.10,28/47,19)

2. Wendy Holdener (Szwajcaria) strata 1,62 (1.11,94/47,15)

3. Ricarda Haaser (Austria) 2,26 (1.11,37/48,36)

4. Ramona Siebenhofer (Austria) 2,48 (1.11,18/48,77)

5. Franziska Gritsch (Austria) 2,71 (1.11,35/48,83)

6. Michelle Gisin (Szwajcaria) 3,43 (1.11,86/49,04)

...

11. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 5,12 (1.12,03/50,56)