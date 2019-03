Królowa Justyna Kowalczyk. Wygrała i się pożegnała

Kowalczyk rok temu skończyła ze startami w Pucharze Świata i jako asystentka trenera kadry Aleksandra Wierietielnego skupiła się na pracy szkoleniowej. Ale medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich od czasu do czasu staje na starcie w innych zawodach, jak w niedzielę na Polanie Jakuszyckiej.



W wyścigu po złoto mistrzostw Polski swoją koronną techniką prowadziła od startu. Na mecie nad drugą Urszulą Łętochą miała aż trzy minuty przewagi. Trzecia Weronika Kaleta do zwyciężczyni straciła blisko sześć minut.



"To pewnie był mój ostatni start na mistrzostwach Polski. Choć jeśli w przyszłości dyspozycja pozwoli mi tak jak dziś mijać mężczyzn na trasie, to nie palę mostu" - ogłosiła w mediach społecznościowych mistrzyni.

Źródło: Justyna Kowalczyk - oficjalna strona Justyna Kowalczyk z kolejnym mistrzostwem Polski

Obowiązek się skończył, miłość została

Sama nie wie, które to było jej mistrzostwo Polski. "Od bardzo, bardzo, bardzo dawna nie przegrałam żadnego biegu, w którym wystartowałam. Tu w Jakuszycach - wiele, wiele lat temu - gdy byłam jeszcze pierwszoroczną juniorką, zdobyłam swój pierwszy seniorski indywidualny hat-trick. Potem już się jakoś tak zwycięsko aż do dziś potoczyło" - wspominała Kowalczyk.



Co dalej? "Nartki zostają ze mną na pewno! Po godzinach będę starała się trenować z tą samą pasją jak zawsze. Nigdy nie robiłam tego ani dla medali, ani dla pieniędzy. To był mój obowiązek i pasja. Obowiązek się skończył, miłość została" - podsumowała Królowa Nart.



Wśród mężczyzn wygrał Dominik Bury, który drugiego Macieja Staręgę wyprzedził o blisko 25 sekund. Trzeci na mecie zameldował się Jan Antolec.

Wyniki:

kobiety - 15 km techniką klasyczną

1. Justyna Kowalczyk (AZS AWF Katowice) 43.16,32

2. Urszula Łętocha (Markam Wiśniowa Osieczany) + 3.09,43

3. Weronika Kaleta (Markam Wiśniowa Osieczany) + 5.54,9



mężczyźni - 30 km techniką klasyczną

1. Dominik Bury (MKS Istebna) 1:22.06,12

2. Maciej Staręga (Rawa Siedlce) strata 24,23

3. Jan Antolec (AZS AWF Katowice) + 29,1