Maliszewska pokazała moc. Dobry początek mistrzostw Europy dla Polaków

- Dzień kwalifikacyjny w tym sezonie staje się dla mnie łatwiejszy. 500 metrów jest moim koronnym dystansem, więc pewność jest większa, a przyznam, że nie spodziewałam się, iż dojadę na pierwszej pozycji także na 1500 metrów - mówiła Maliszewska.

Radość z rekordu

Świetnie spisała się Mazur, która na 1500 metrów pobiła swój rekord życiowy i z najlepszym czasem z czwartych miejsc awansowała dalej. - Bardzo się cieszę. Dla mnie to jest wow - mówiła szczęśliwa Polka. - Bardziej liczę na 500 i 1000 metrów, ale nie mam tu specjalnych oczekiwań. Chcę po prostu wykorzystać swój aktualny potencjał - zaznaczyła.

Źródło: pzls.pl Nikola Mazur w akcji

- Super, że mimo tego, iż nie mamy trzech miejsc dla Polski w rywalizacji, które mogłybyśmy mieć, to jednak przechodzimy dalej w komplecie - dodała Maliszewska.

Krzemiński z czasem

W rywalizacji panów awans do kolejnej fazy wywalczył na 500 metrów Krzemiński, który awansował z najlepszym czasem z trzecich lokat. - Z tego startu jestem bardzo zadowolony. Trzymałem się czołówki, walczyłem do końca. Niestety, na 1500 metrów było gorzej, bo jest to dla mnie jeszcze bardzo ciężki dystans. Poziom starszych zawodników jest bardzo wysoki - mówił Krzemiński.

Z rywalizacji na 500 i 1500 metrów odpadł w piątek przed południem Rafał Anikej. Wieczorem cała czwórka Polaków walczyć będzie jeszcze w eliminacjach na 1000 metrów, a na koniec dnia biegi eliminacyjne odbędą sztafety.

Hala pełna kibiców

Mistrzostwa Europy w Dordrechcie cieszą się ogromnym zainteresowaniem kibiców, a hala już podczas przedpołudniowej sesji eliminacyjnej w piątek była wypełniona kibicami. - Jest to moja pierwsza impreza takiej rangi w Europie. Tym bardziej tu w Holandii jestem pod wielkim wrażeniem. A mówią, że dopiero jutro ma być wielka impreza. Czekam na to - dodał Krzemiński.

Wyścigi finałowe Mistrzostw Europy zaplanowane są na sobotę i niedzielę.