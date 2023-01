Włoszka odmówiła przyjęcia złotego medalu. Niesamowita historia w mistrzostwach Europy

Do zdarzenia doszło w trakcie środowego biegu indywidualnego na dystansie 15 kilometrów. Startująca z numerem 22 Carrara wygrała zmagania, kończąc rywalizację z przewagą blisko 48 sekund nad drugą Niemką Lisą Marią Spark. Wielka awaria podczas Pucharu Świata w biathlonie. "Nie miałem światła na strzelnicy" Takich zawodów w... czytaj dalej »

Miała złoto, a skończyła poza dziesiątką

Włoszka - wraz z trenerem - zakwestionowała jednak decyzję sędziów. Okazało się bowiem, że nie wychwycono dwóch błędów popełnionych przez biathlonistkę na strzelnicy, przez co nie otrzymała ona zasłużonych minut karnych.

Winną całego zamieszania była Amerykanka Jaquelyn Garso, która zamiast do swojej tarczy miała trafić w tarczę Carrary.

- Cieszę się, że ostatecznie wygrała najlepsza zawodniczka. W tych okolicznościach moje zwycięstwo nie byłoby sprawiedliwe - wyjaśniła w rozmowie dla "Fondo Italia".

Na geście fair play skorzystała Spark, która wskoczyła na pierwsze miejsce na podium. Srebro wywalczyła Ukrainka Julija Dżima, a brąz inna Niemka Selina Grotian. Carrara spadła na 11. lokatę, tracąc do triumfatorki 1:12,3.



Michela Carrara: "I did not really know that it was a cross-fire, my coach told me after the race. The decision was taken and I think it is good that in the end, the better athlete won".



Mistrzostwa Europy w biathlonie zakończą się 29 stycznia.