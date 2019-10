Polka zginęła w Himalajach. "Spadła z dwustu metrów"

Piasecka chciała pokonać Wielki Szlak Himalajski. To jeden najdłuższych i najwyżej położonych szlaków pieszych. Trasa liczy ponad 1,7 tys. km ze wschodniego do zachodniego Nepalu. Prowadzi pod najwyższymi szczytami świata, zaczyna się w pobliżu bazy pod Kanczendzongą, ośmiotysięcznikiem, największym wzniesieniem Indii, drugim co do wysokości w Himalajach, trzecim na Ziemi.

Poznanianka wyprawę trekkingową rozpoczęła 7 września. Szła z wioski Thame. Zginęła w ubiegły czwartek 17 października, na wysokości 3,5 tys. m n.p.m. w rejonie Namcze Bazar. Dzień później trochę przypadkowo odnaleziono jej ciało. Obecnie jej przyjaciele i rodzina pracują nad sprowadzeniem ciała z Nepalu.



- To był wypadek. Milena spadła z dwustu metrów. Odnaleźli ją Szerpowie, himalajscy przewodnicy i tragarze, którzy poszukiwali Szwajcara. On też, jak Mili, miał czerwoną kurtkę. Myśleli, że to on. Okazało się, że jednak Milena - opowiada Ewelina, przyjaciółka. To ona podczas wyprawy była w stałym kontakcie z Piasecką, teraz zajmuje się formalnościami. Komunikuje się z ambasadą, konsulatem i ubezpieczycielem.

Źródło: Mapy Google, tvn24 Trasa szlaku i okolice miejsca tragedii

Rozdzielili się dzień przed wypadkiem

Milena kochała góry, kochała Himalaje, to miała być jej przygoda życia.

- Była tam kolejny raz. To nie było dla niej coś nowego. Pojechała sama, ale znalazła podobnych zapaleńców jak ona, obcokrajowców. Ustalili, że pierwszą część trasy, najtrudniejszą, pokonają razem. Mieli wziąć przewodników. W pewnym momencie, dzień przed tragedią, rozdzielili się. Każdy miał swoją wizję, jak chce iść i którędy. Każde z nich, Milena, Luke i Charlie, poszło w inną stronę. Milena była zmęczona, chciała iść łagodniejszą trasą - dodaje.



Formalności związane z transportem ciała mogą zająć dwa tygodnie.



- 11 listopada miała obchodzić 33. urodziny. Mówiła, że na pewno na święta wróci. Wigilię miałyśmy spędzić razem. Umarła w miejscu, które kochała. To jedyne pocieszenie - puentuje pani przyjaciółka podróżniczki.

Wielki Szlak Himalajski wiedzie przez wysokie przełęcze (w najwyższym punkcie to nieco ponad 6100 m n.p.m. ), a jego pokonanie zajmuje około czterech miesięcy.