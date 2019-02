O medalach decydowały ułamki sekund. Shiffrin nie mogła uwierzyć

Mistrzostwa świata wracają do Are po 12 latach

Ostatni supergigant w karierze mógł dla Lindsey Vonn skończyć się tragicznie. Podczas mistrzostw świata w Are Amerykanka uległa groźnie wyglądającemu wypadkowi. Na szczęście po kilku minutach wstała o własnych siłach i sama zjechała do mety.

Niepełna 24-letnia Shiffrin jest zdecydowanie najlepszą alpejką ostatnich lat, co potwierdziła we wtorek. W tym sezonie wygrała już 13 zawodów Pucharu Świata, w tym trzy supergiganty, i pewnie zmierza po trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Do tej pory miała w dorobku trzy złote medale mistrzostw świata w slalomie. W konkurencji szybkościowej na podium stanęła po raz pierwszy. Jest też mistrzynią olimpijską w slalomie i slalomie gigancie.

Źródło: PAP/EPA Szczęśliwe zawodniczki na podium supergiganta

"To szalone"

Spadała głową w dół i wylądowała na siatce. Groźny upadek Lindsey Vonn Groźnie... czytaj dalej » - Naprawdę się tego nie spodziewałem. To szalone wygrać tylko o dwie setne z drugą zawodniczką i o pięć setnych z trzecią - powiedziała na mecie Shiffrin. Dodała, że podobnie jak innych uczestników mistrzostw i jej nie ominęły problemy logistyczne. Do wtorku do Aare dotarło tylko połowa sprzętu Amerykanki.



Różnice w czołówce były bardzo niewielkie, aż 13 zawodniczek zmieściło się w sekundzie straty do Shiffrin. Powracająca do wielkiej formy po poważnej kontuzji Goggia długo prowadziła, ale na pierwszy w karierze tytuł mistrzyni świata będzie musiała poczekać co najmniej do niedzielnego zjazdu, którego będzie jedną z faworytek.

Nieudane występy

Startująca z 34. numerem Polka Gąsienica-Daniel uzyskiwała międzyczasy w okolicach 20. miejsca, jednak w końcówce wypadła z trasy. Jej najlepszym rezultatem w mistrzostwach świata pozostaje 23. lokata w kombinacji dwa lata temu w Sankt Moritz. Koronną konkurencją Polki jest slalom gigant, który odbędzie się 14 lutego.



Kończąca po mistrzostwach w Aare karierę jedna z najbardziej utytułowanych alpejek w historii Amerykanka Vonn miała groźnie wyglądający upadek, ale po kilku minutach o własnych siłach zjechała do mety.

Oglądaj Chwile grozy w Are! Niebezpieczny wypadek Vonn



Nie udał się też start sensacyjnej mistrzyni olimpijskiej z Pjongczangu w tej konkurencji Ester Ledeckiej. Czeszka straciła do Shiffrin 2,8 s i została sklasyfikowana na 27. miejscu spośród 29 zawodniczek, które ukończyły zawody.



W środę odbędzie się supergigant mężczyzn bez udziału Polaków.

Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim w Are można śledzić w Eurosporcie.



Wyniki supergiganta:



1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.04,89

2. Sofia Goggia (Włochy) 1.04,91

3. Corinne Suter (Szwajcaria) 1.04,94

4. Viktoria Rebensburg (Niemcy) 1.04,96

5. Nadia Fanchini (Włochy) 1.05,03

6. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 1.05,05

...

. Maryna Gąsienica-Daniel nie ukończyła