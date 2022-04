Wyznanie królowej nart. "Prawda o mnie jest dużo bardziej skomplikowana"

Federica Brignone nie ukończyła pierwszego przejazdu slalomu giganta w Are. Włoszka zahaczyła o jedną z bramek ramieniem, przez co wywróciła się. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W sezonie, gdy rywalizacja toczy się od weekendu do weekendu, na takie wyznania nie ma czasu. Jest celebracja sukcesu - chwilowa - albo analiza porażki - też chwilowa, bo trzeba jechać do kolejnego miasta.

Shiffrin z Kryształową Kulą i zadrą w sercu Mikaela Shiffrin... czytaj dalej » W pogoni za punktami do klasyfikacji generalnej brakuje miejsca na kontemplację. Ale Puchar Świata w sezonie 2021/22 dobiegł już końca, dlatego Shiffrin, dla której ostatnie miesiące były rollercoasterem emocji, znalazła chwilę, by podzielić się wyznaniem. Wyznaniem osobistym jak nigdy.

"W tej chwili prawda o mnie jest dużo bardziej skomplikowana niż to, co widać w TV albo co można usłyszeć na konferencji prasowej" - pisze w eseju Shiffrin, dwukrotna mistrzyni olimpijska. Na igrzyska do Pekinu Amerykanka jechała po worek medali, a wróciła z pustymi rękami, choć zgłosiła się do wszystkich konkurencji.

Co się stało w Pekinie?

"Ludzie ciągle pytają mnie: co się stało w Pekinie? Oczekują odpowiedzi. A ja naprawdę jej nie mam. Mogłabym udzielić odpowiedzi, której zawsze udzielam do mediów. Mogłabym zrobić poważną minę i coś tam powiedzieć. Ale prawda jest taka, że... nie wiem. To dwie minuty twojego życia. Dwie minuty w losowym dniu. Zjeżdżasz z góry. Starasz się jechać jak najszybciej. Starasz się nie popełniać błędów. Czasami wygrywasz złoto, jak ja. Czasami zawodzisz, jak ja. Nie za bardzo jestem w stanie wyjaśnić dlaczego" - zastanawia się.

Piętno na karierze Mikaeli Shiffrin odcisnęła tragiczna śmierć jej ojca Jeffa Shiffrina, który zginął w 2020 roku w wieku 67 lat. Żałobę na swój sposób alpejka przeżywa do dziś.

"Czasami mam perfekcyjne chwile. Perfekcyjne skręty. Perfekcyjne techniki. Zapominam o bólu. Pamiętam mojego tatę z dystansu i kiedy staję na górze, czuję, że jest to jedyne miejsce, w którym mogę oddychać pełną piersią. Ale czasami jest po prostu do kitu. Trudno dostawić jedną nogę do drugiej. To jest smutek. To jest bycie człowiekiem. Narciarstwo to zawsze było Nasze Coś. I to sprawia, że jest ciężko - brutalnie ciężko - kontynuować to, gdy straciliśmy naszego tatę" - przyznaje.