Liderka Pucharu Świata zawiesza starty po śmierci ojca. "Nie ma ustalonego terminu"

Shiffrin na razie chce pozostać w rodzinnym domu w Colorado.



Shiffrin: rekordy to poboczny element mojej kariery Amerykańska... czytaj dalej » "Nie ma ustalonego terminu, kiedy Mikaela wróci do rywalizacji w alpejskim Pucharze Świata" - napisano w specjalnym oświadczeniu wydanym przez amerykański związek.



Jeff Shiffrin zmarł nagle w niedzielę w wieku 65 lat. Tego samego dnia Mikaela i jej matka Eileen, która zazwyczaj towarzyszy córce w sezonie, wróciły do domu.

"Nasze serce, nasza dusza, nasze wszystko"

W najbliższy weekend zawody zaplanowane są w Garmisch-Partenkirchen. W programie jest supergigant i zjazd. Tydzień później zawodniczki przeniosą się do słoweńskiego Mariboru, gdzie odbędzie się slalom gigant i slalom.



"Nasze góry, nasz ocean, nasz wschód serca, nasze serce, nasza dusza, nasze wszystko" - tak napisała w mediach społecznościowych o swoim ojcu Shiffrin, dwukrotna mistrzyni olimpijska, pięciokrotna mistrzyni świata.



My family is heartbroken beyond comprehension about the unexpected passing of my kindhearted, loving, caring, patient, wonderful father. Our mountains, our ocean, our sunrise, our heart, our soul, our everything. He taught us so many valuable lessons... pic.twitter.com/sqJB5SlOrn — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 3, 2020



Jej ojciec z zawodu był lekarzem anestezjologiem. Na razie nie podano przyczyny jego śmierci.



Shiffrin, która broni Kryształowej Kuli, jest aktualną liderką w klasyfikacji generalnej PŚ. Ma 270 punktów przewagi nad Włoszką Federicą Brignone.

Cały sezon alpejskiego Pucharu Świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.