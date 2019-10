Przełom w sprawie pobicia hokeisty. "Poszukiwany zgłosił się do prokuratury"

Zawodnik katowickiego klubu Jaakko Turtiainen został zaatakowany w piątek podczas rozgrzewki poza lodowiskiem. Uderzono go z tyłu w głowę. Dwaj napastnicy zabrali mu klubową koszulkę i uciekli samochodem. Na szczęście katowickiemu hokeiście nic groźnego się nie stało.

Mecz się nie odbył, gdyż zawodnicy i sztab szkoleniowy gości odmówili gry. Decyzję w sprawie tego nierozegranego spotkania podejmie zarząd Polskiej Hokej Ligi. Możliwe jest wyznaczenie nowego terminu albo walkower dla zespołu gości.

Trwają czynności

Policja publikuje wizerunek podejrzewanego o pobicie hokeisty. To wiceprezes klubu W piątek hokeista... czytaj dalej » Policjanci szybko zatrzymali 15-latka, a potem ustalili personalia drugiego napastnika. W sobotni wieczór, za zgodą prokuratury, opublikowano wizerunek 29-letniego drugiego z potencjalnych napastników, wiceprezesa miejscowego pierwszoligowego klubu piłkarskiego GKS.

- Potwierdzam, że zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju i trwają czynności z jego udziałem - powiedziała aspirant Halina Semik.

Zdarzenie wyglądało inaczej?

Poszukiwany mieszkaniec Jastrzębia–Zdroju we wcześniejszym oświadczeniu przekazanym przez jego pełnomocnika lokalnemu serwisowi Jasnet.pl zapowiedział dobrowolne zgłoszenie się do prokuratury. Napisał, że zdarzenie wyglądało inaczej niż to było przedstawione w przekazach medialnych.

"W reakcji na pojawiające się w mediach doniesienia dotyczące przebiegu zdarzenia z dnia 4 października 2019 roku, w którym pokrzywdzony został Pan Jaakko Turtiainen, pragnę oświadczyć, że zdarzenie to w zasadniczych kwestiach nie przebiegało tak, jak przedstawia się to w przekazach medialnych, o czym szczegółowo wyjaśnię w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju" - oznajmił.

Mężczyzna zadeklarował pełną współpracę z organami ścigania, a także złożył Finowi wyrazy swojego ubolewania z powodu zajścia, zaznaczając przy tym, że nie dopuścił się przestępstwa.

Za rozbój grozi kara do 12 lat więzienia.