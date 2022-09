Na lodzie w szczytnym celu. "Jesteśmy gotowi, zwyciężymy razem"

19.01.2020 l W Tychach odbyła się 18. edycja imprezy "Hokej z Gwiazdami". Drużyna TVN24 i Przyjaciele pokonała na Stadionie Zimowym Reprezentację Artystów Polskich po rzutach karnych, ale to nie wynik sportowy był tu najważniejszy. Przy okazji meczu zbierano pieniądze, które zostaną przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Początek hokejowego święta o godz. 17.

W Bytomiu pojawią się tak wielkie gwiazdy jak były znakomity hokeista Mariusz Czerkawski, wokalistka Ewelina Lisowska, aktorka Julia Wróblewska, satyrycy Rafał Bryndal i Jacek Łapot czy generał Roman Polko. Po drugiej stronie będą między innymi: Robert Kantereit, a także Tomasz Olbratowski czy Darek Maciborek.

- Jesteśmy gotowi. Zwyciężymy razem, bo kluczowy jest charytatywny cel – zapowiedział Polko, kapitan Reprezentacji Artystów Polskich.

- To, co najważniejsze, to gra charytatywna dla młodego Kuby – dodała Arleta Zalewska. Reporterka TVN24 będzie kapitanem drużyny TVN24 i Przyjaciół.

Oboje zapewnili, że nikt nie odstawi kija.

- Jest adrenalina, to prawdziwy hokej, każdy chce wygrać. Delikatności nie będzie – przyznał Polko, były szef GROM.

- Nie będzie – potwierdziła Zalewska.

Miesięczny koszt leczenia Kuby to 12 tysięcy złotych

Dochód z tegorocznego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie 10-letniego Kuby Goniwiechy.

Chłopiec cierpi na chorobę Niemanna-Picka, która jest nazywana dziecięcym Alzheimerem. Urodził się 3 października 2011 roku jako zdrowe dziecko. Przez pierwsze trzy lata rozwijał się prawidłowo, jako samodzielny trzylatek poszedł do przedszkola. Wtedy jego rozwój się zatrzymał.

- Mijały lata, pojawiały się nowe objawy, padały kolejne diagnozy. W końcu padła ta ostateczna - choroba genetyczna metaboliczna Niemanna-Picka typ C, choroba śmiertelna i nieuleczalna – opowiedziała Anita Goniwiecha, mama Kuby.

Dzisiaj Kuba nie jest już samodzielny. Dwa razy w tygodniu ma rehabilitację, która w jego chorobie jest niezbędna. W Polsce jest lek, który może zatrzymać postęp choroby, jednak koszt miesięcznego leczenia Kuby to około 12 tysięcy złotych.

Podobnie jak przed rokiem, organizatorzy apelują do kibiców o przyniesienie na bytomskie lodowisko maskotek. - Tym razem o maskotki poprosiła Fundacja Centrum Polsko-Ukraińskie, opiekująca się uchodźcami ukraińskimi w naszym kraju. Będzie można je wrzucić na taflę po meczu. Zawodnicy zbiorą pluszaki i wspólnie przekażemy je przedstawicielom organizacji – zapowiedział Paweł Kobyliński, prezes HH Poland i inicjator zbiórki.

Ubiegłoroczny mecz, kiedy zbierano pieniądze na rehabilitację bytomskiego dżudoki Łukasza Wysockiego, zakończył się remisem 7:7.

