Hokej w szczytnym celu. Mecz TVN24 - Artyści w sobotę w Bytomiu

Na tafli lodowiska imienia Braci Nikodemowiczów w Bytomiu pojawią się tak wielkie gwiazdy jak były znakomity hokeista Mariusz Czerkawski, wokalistka Ewelina Lisowska, generał Roman Polko, aktorka Julia Wróblewska, satyrycy Rafał Bryndal i Jacek Łapot, prezenter telewizyjny Robert Kantereit, a także dziennikarze: Arleta Zalewska, Tomasz Olbratowski i Darek Maciborek.

Miesięczny koszt leczenia to 12 tysięcy złotych

Legendarny hokeista zakończył karierę. W NHL spędził blisko 25 lat Zdeno Chara... czytaj dalej » Dochód z tegorocznego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie 10-letniego Kuby Goniwiechy.

Chłopiec cierpi na chorobę Niemanna-Picka, która jest nazywana dziecięcym Alzheimerem. Urodził się 3 października 2011 roku jako zdrowe dziecko. Przez pierwsze trzy lata rozwijał się prawidłowo, jako samodzielny trzylatek poszedł do przedszkola. Wtedy jego rozwój się zatrzymał. - Mijały lata, pojawiały się nowe objawy, padały kolejne diagnozy. W końcu padła ta ostateczna - choroba genetyczna metaboliczna Niemanna-Picka typ C, choroba śmiertelna i nieuleczalna - wspomina Anita Goniwiecha, mama Kuby. Dzisiaj Kuba nie jest już samodzielny. Dwa razy w tygodniu ma rehabilitację, która w jego chorobie jest niezbędna. W Polsce jest lek, który może zatrzymać postęp choroby, jednak koszt miesięcznego leczenia Kuby to około 12 tysięcy złotych.

Podobnie jak przed rokiem, organizatorzy apelują do kibiców o przyniesienie na bytomskie lodowisko maskotek. - Tym razem o maskotki poprosiła Fundacja Centrum Polsko-Ukraińskie, opiekująca się uchodźcami ukraińskimi w naszym kraju. Będzie można je wrzucić na taflę po meczu. Zawodnicy zbiorą pluszaki i wspólnie przekażemy je przedstawicielom organizacji - mówi Paweł Kobyliński, prezes HH Poland i inicjator zbiórki.

Ubiegłoroczny mecz, kiedy zbierano pieniądze na rehabilitację bytomskiego dżudoki Łukasza Wysockiego, zakończył się remisem 7:7.

Początek sobotniego spotkania o godz. 17.

