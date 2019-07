Wicemistrz olimpijski wygrał z rakiem. "Czuję, że odzyskuję energię"

U 25-letniego Parrota ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina) zdiagnozowano 21 czerwca 2018 roku. Zaczęła się długa walka. W czerwcu tego roku zawodnik przeszedł dwunasty, ostatni cykl chemioterapii.



"Po siedmiu miesiącach walki mogę wreszcie powiedzieć, że wygrałem z rakiem!" - napisał w mediach społecznościowych.

Zaplanował pierwszy start

Kanadyjczyk podał też datę swojego powrotu do rywalizacji. Zamierza wystartować w sierpniowej imprezie X-Games, która odbędzie się w Oslo. Do tej pory pięć razy zwyciężał w tych zawodach.



- Może za szybko, ale taki właśnie jestem. Po pokonaniu choroby moje ciało nie wróciło jeszcze do pełnej formy. Czuję, że odzyskuję mięśnie i energię, ale wciąż dużo pracy przede mną - zaznaczył w rozmowie z kanadyjskimi mediami.



Parrot w zeszłym roku wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w konkurencji slopestyle. W sezonie 2016/2017 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.