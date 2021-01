Poważny wypadek na treningu. "Ciężkie wstrząśnienie mózgu"

Caviezel najlepszy po supergigancie do kombinacji alpejskiej

Caviezel najlepszy po supergigancie do kombinacji alpejskiej

Supergigant w Kvitfjell odwołany, mała Kryształowa Kula dla Caviezela Z powodu złej... czytaj dalej » Do dramatu na niemieckim stoku doszło w czwartek. Lider klasyfikacji supergiganta ma przejść w piątek - już w swoim kraju - dodatkowe badania, które powinny dokładnie określić jego stan zdrowia. Jest przytomny.



Na razie nie wiadomo, jak poważne są to urazy, ale Caviezel będzie musiał pauzować kilka tygodni.

- Na szczęście nie ma zagrożenia życia. Ale jak poważne są urazy, dowiemy się dopiero po piątkowych badaniach – przyznał cytowany przez dziennik "Blick" Christian Hoeflehner z grupy Atomic, którą reprezentuje szwajcarski narciarz.

"Niesamowity walczak"

Hoeflehner nie stracił nadziei na kolejny cud Szwajcara. – On jest niesamowitym walczakiem. Wrócił silniejszy po tak poważnej kontuzji. Dlatego jeśli ktoś znów ma wrócić po czymś takim, to tylko on – zapewnił.

Optymizm stara się zachować również trener Caviezela. – Mauro doznał ciężkiego wstrząśnienia mózgu. Uraz wewnątrzczaszkowy brzmi brutalniej niż jest to w rzeczywistości. W przypadku kolana też raczej wygląda, że nie jest to poważna sprawa. Na razie musimy czekać – przyznał Tom Stauffer.

W tym sezonie 32-letni Szwajcar stawał dwukrotnie na podium zawodów Pucharu Świata - za każdym razem w supergigancie. Wygrał 12 grudnia w Val d'Isere i był drugi prawie tydzień później w Val Gardenie.

A przecież ledwo co wrócił do rywalizacji po poważnej kontuzji – latem zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze. Czwartkowy wypadek stawia pod znakiem zapytania jego występ w lutowych mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim, które odbędą się w Cortina d'Ampezzo.