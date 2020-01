Austria się doczekała. Matthias Mayer królem Kitzbuehel

Austriak Matthias Mayer okazał się najszybszy w zjeździe w Kitzbuehel. Drugie miejsce ex aequo zajęli Vincent Kriechmayr oraz Beat Feuz. Obaj stracili do zwycięzcy 0,22 s. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Przebudzenie Jansruda na słynnej górze Hahnenkamm Kjetil Jansrud w... czytaj dalej » 3312 metrów trasy, 860 metrów różnicy wzniesień, 32 bramki i niezwykle trudne warunki na najsłynniejszej trasie zjazdowej w alpejskim Pucharze Świata.

Z tym wszystkim musieli się zmierzyć zawodnicy, którzy stanęli w sobocie na szczycie Hahnenkamm, by z prędkością sięgającą nawet 150 km/h pomknąć w dół osławioną trasą Streif. Po sławę i po pieniądze, bo z okazji rozgrywania alpejskich zawodów w Kitzbuehel po raz 80. organizatorzy postanowili podnieść wartość nagród za zwycięstwo aż do 100 tys. euro.

Wysoko zawieszona poprzeczka

Początkowo wydawało się, że niepokonany w Kitzbuehel będzie Feuz. Lider klasyfikacji zjazdu startował jako siódmy i po znakomitej jeździe, zwłaszcza w dolnej części trasy, wyszedł na prowadzenie z przewagą 0,67 s nad prowadzącym od początku Amerykaninem Brycem Bennettem.

Jadący chwilę później Kriechmayr większość trasy przejechał szybciej od Szwajcara, ale na ostatnim odcinku stracił nieco prędkość i linię mety przekroczył dokładnie z takim samym czasem jak Feuz.

Mayer wyczarował wygraną ostatnim skokiem

I kiedy wszystko wskazywało na to, że nagrodą za zwycięstwo na Sfreifie podzieli się dwóch alpejczyków, na starcie stanął Mayer. Jechał niemal przez całą trasę z czasem zbliżonym do prowadzącej dwójki, a na ostatnim pomiarze czasu tracił do niej 0,05 s.

Ostatni skok i ostatnia prosta okazały się decydujące. Austriak, ku uciesze tysięcy kibiców zgromadzonych wokół mety w Kitzbuehel minął linię mety z czasem o 0,22 s lepszym od Feuza i Kriechmayera.

Źródło: Getty Images Radość Matthiasa Mayera na mecie w Kitzbuehel

Zwycięzca oprócz zainkasowania pokaźnego czeku awansował również na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pod nieobecność specjalizującego się w slalomach Norwega Henrika Kristoffersena liderem cyklu został jego rodak Aleksander Aamodt Kilde, który zjazd w Kitzbuehel ukończył na 9. miejscu.

Liderem klasyfikacji zjazdu pozostał Beat Feuz. Drugi jest Włoch Dominik Paris, dla którego obecny sezon dobiegł już końca po zerwaniu więzadła krzyżowego. Trzeci w tej klasyfikacji jest sobotni triumfator Matthias Mayer.

Wyniki zjazd w Kitzbuehel

1. Matthias Mayer (Austria) 1:55,59 s

2. Vincent Kriechmayr (Austria) +0,22

. Beat Feuz (Szwajcaria)

4. Johan Clarey (Francja) + 0,27

5. Maxence Muzaton (Francja) +0,31





Klasyfikacja generalna - Puchar Świata

1. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) - 700 pkt

2. Matthias Mayer (Austria) - 692 pkt.

3. Henrik Kristoffersen (Norwegia) - 691 pkt.

4. Alexis Pinturault (Francja) - 642 pkt.

5. Beat Feuz (Szwajcaria) - 577 pkt.

Klasyfikacja generalna - zjazd

1. Beat Feuz (Szwajcaria) - 480 pkt.

2. Dominik Paris (Włochy) - 384 pkt.

3. Matthias Mayer (Austria) - 300 pkt.