Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich wzięła rewanż na TVN24. "Koledzy nie wybaczyliby mi"

Gorące serca rozgrzały lodowisko w Bytomiu. Drużyna TVN24 zmierzyła się z Reprezentacją Artystów Hokejowa... czytaj dalej » Spotkanie zakończyło się wygraną artystów 8:5. Wynik był sprawą drugorzędną. Dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na leczenie 10-letniego Kuby Goniwiechy, który cierpi na chorobę Niemanna-Picka, która jest nazywana dziecięcym Alzheimerem.

"Na lodzie zawsze jest dreszczyk emocji"

Na tafli w Bytomiu nie zabrakło wielkich gwiazd. Wśród nich był Czerkawski, który jak przyznał w rozmowie z reporterką TVN24, czuł się "jak mały dzieciak".

- Zawsze przyjemnie tu przyjść i spotkać te twarze, które mają wielką pasję wypisaną wszędzie, na całej buzi. Ale ja też jak stąpam po lodzie, to wracam do tych fajnych chwil. Gramy dla Kuby, fajnie, że możemy się zmobilizować, że ludzie chcą przyjść, oglądać, wspierać. A na lodzie zawsze jest dreszczyk emocji, żeby pojeździć, pobawić się - podkreślił jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów w historii, który w lidze NHL spędził 12 sezonów.

Oglądasz Wideo: tvn24 Czerkawski o uczuciach towarzyszących hokejowemu meczowi charytatywnemu w Bytomiu

- Cieszymy się grą w hokeja, cieszymy się rywalizacją, cieszymy się, że możemy tu być, a przede wszystkim cieszymy się tym, że możemy zagrać w tym konkretnym meczu dla 10-letniego Kuby i to jest fantastyczne, że możemy zbierać pieniądze, przy okazji świetnie bawiąc się na lodowisku - dodała Arleta Zalewska z "Faktów" TVN.

Reprezentacji Artystów Polskich udał się tym samym rewanż za styczniową porażkę 5:6, kiedy cały dochód został przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- Emocje były jak zawsze. Nie udało się wygrać, drużyna przeciwna była świetna i nie ma co ukrywać. Wiedzieliśmy, że oni po poprzedniej porażce będą chcieli się odegrać. Bramkarz był nie do przejścia. Bawiłam się świetnie, mam nadzieję, że państwo również. Jestem wdzięczna, że kibice zostali do końca, trybuny były pełne, a to dla nas bardzo ważne - oceniła dziennikarka TVN.

Oglądasz Wideo: tvn24 Arleta Zalewska po charytatywnym meczu w hokeju na lodzie

- Koledzy z reprezentacji Artystów Polskich nie wybaczyliby mi, jakby to się inaczej potoczyło. Tym bardziej, że w styczniu TVN24 pokonał artystów. Wydaje mi się, że mieliśmy przewagę, sporo szans - podsumował mecz Czerkawski, który w końcówce, gdy jego koledzy wysoko prowadzili, przeszedł do drużyny dziennikarzy.

Czerkawski: jestem pod wielkim wrażeniem TVN24

Były znakomity hokeista pochwalił za występ Tomasza Rajskiego, raz po raz zatrzymywał akcje bardzo aktywnej drużyny TVN24.

- Kolega Rajski bronił świetnie, murował bramkę wyśmienicie. Wśród artystów polskich kilku zawodników grało kiedyś w hokeja i stanowiło trzon tej drużyny. Ja i tak jestem pod wielkim wrażeniem TVN24, że świetnie sobie radzą i dają radę, bo wystarczyłoby dwóch, trzech zawodników dodatkowo w waszej drużynie, a mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. Bardzo fair walka i do zobaczenia za niedługo, na rewanżu - skwitował Czerkawski.