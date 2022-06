Kolejny mistrz olimpijski przeszedł na emeryturę

Nowy trener zaskoczył skoczków metodami pracy W piątek dobiegły... czytaj dalej » "Po sezonie postanowiłem zakończyć karierę skoczka narciarskiego. Jestem niesamowicie wdzięczny i szczęśliwy za to, co udało mi się osiągnąć. To o wiele więcej, niż kiedykolwiek marzyłem jako dziecko" - poinformował Niemiec na swoim Instagramie.

Oprócz Krausa w ówczesnym konkursie olimpijskim Niemców reprezentowali Andreas Wank, Andreas Wellinger i Severin Freund. To oznacza, że ze złotej czwórki czynnym skoczkiem pozostaje już tylko Wellinger.

Kraus dobrze zaprezentował się również w konkursie indywidualnym na tej samej skoczni, gdzie był szósty.

Przez chwilę był liderem Pucharu Świata. Plastron zabrał Polakowi

Z kolei najlepsze osiągnięcie Krausa w Pucharze Świata to drugie miejsce w fińskiej Ruce w sezonie 2013/2014. Po tamtym konkursie skoczek z Oberstdorfu został wiceliderem Pucharu Świata, ustępując tylko ówczesnej rewelacji początku sezonu, Polakowi Krzysztofowi Biegunowi.

Wówczas nie popisali się organizatorzy, którzy przez pomyłkę to właśnie jemu, a nie Polakowi, przyznali plastron lidera całego cyklu. Niemiec dumnie w nim paradował, pozując do zdjęć.

Źródło: Getty Images Kraus (po lewej) w żółtym plastronie lidera PŚ

Kontuzje wyhamowały karierę

W ostatnich latach Kraus był jednak cieniem tamtego zawodnika. Jego rozwój wyhamowały przede wszystkim liczne kontuzje i urazy. Po raz ostatni o punktu Pucharu Świata walczył podczas noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen w sezonie 2015/2016.

- Ostatnie lata i koniec mojej kariery wyobrażałem sobie trochę inaczej. Po moich urazach i operacjach system nie wspierał mnie tak bardzo, jakbym sobie tego życzył. Fizycznie udało mi się wrócić do najwyższego poziomu i na koniec udało mi się oddać kilka fajnych skoków. Udało mi się przeżyć wiele pięknych chwil w mojej karierze i te wspomnienia będą trwać wiecznie - zakończył skoczek, dziękując również swoim najbliższym oraz kibicom za wsparcie.