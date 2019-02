Udany rewanż Hirschera za gigant, podium slalomu dla Austrii

Hirscher, który niedawno zmagał się z przeziębieniem, zdobył w Aare drugi medal. Dwa dni temu był drugi w slalomie gigancie. W sumie ma w dorobku już 11 medali, w tym siedem złotych, dzięki czemu w klasyfikacji wszech czasów mężczyzn awansował na pierwsze miejsce.

Nie pozostawił złudzeń

Na półmetku broniący tytułu Hirscher pewnie prowadził o 0,56 s przed Francuzem Alexisem Pinturault i o 1,22 przed Schwarzem. W drugim przejeździe ambitnie jadący Francuz popełnił duży błąd i wprawdzie dojechał do mety, ale spadł na czwarte miejsce. W tej sytuacji srebro przypadło Mattowi, który do najlepszego w ostatnich latach specjalisty od konkurencji technicznych stracił 0,65 s.

Złoto Shiffrin w slalomie. Amerykanka przeszła do historii mistrzostw świata Amerykańska... czytaj dalej » - Bardzo się cieszę z tego sukcesu i jestem wdzięczny całemu zespołowi, który doprowadził mnie do pełni sił. W drugim przejeździe jechałem tak dobrze, jak mogłem, ale wiedziałem, że nie jestem najszybszy. Gdyby mi się nie udało wygrać, to i tak złoto byłoby austriackie. Nasz team był dzisiaj bezkonkurencyjny - powiedział Hirscher, który uzyskał dopiero 25. czas drugiego przejazdu.

- Moja jazda była bardzo niespokojna. Zaryzykowałem i się udało. Gdybym pojechał bardziej zachowawczo, to pewnie medalu bym nie zdobył - dodał Matt, brązowy medalista igrzysk w Pjongczangu w tej konkurencji.

Slalom mężczyzn zakończył mistrzostwa w Aare. Dzięki zwycięstwu Hirschera Austriacy zdobyli w niedzielę pierwszy złoty medal.

wyniki:

1. Marcel Hirscher (Austria) 2.05,86 (1.00,60/1.05,26)

2. Michael Matt (Austria) 2.06,51 (1.01,95/1.04,56)

3. Marco Schwarz (Austria) 2.06,62 (1.01,82/1.04,80)

4. Alexis Pinturault (Francja) 2.06,79 (1.01,16/1.05,63)

5. Ramon Zenhaeusern (Szwajcaria) 2.06,82 (1.02,92/1.03,90)

6. Manuel Feller (Austria) 2.06,90 (1.01,98/1.04,92)

Medaliści alpejskich mistrzostw świata w Aare:

mężczyźni

zjazd

1. Kjetil Jansrud (Norwegia)

2. Aksel Lund Svindal (Norwegia)

3. Vincent Kriechmayr (Austria)

supergigant

1. Dominik Paris (Włochy)

2. Johan Clarey (Francja)

. Vincent Kriechmayr (Austria)

slalom gigant

1. Henrik Kristoffersen (Norwegia)

2. Marcel Hirscher (Austria)

3. Alexis Pinturault (Francja)

slalom

1. Marcel Hirscher (Austria)

2. Michael Matt (Austria)

3. Marco Schwarz (Austria)

kombinacja

1. Alexis Pinturault (Francja)

2. Stefan Hadalin (Słowenia)

3. Marco Schwarz (Austria)

kobiety

zjazd

1. Ilka Stuhec (Słowenia)

2. Corine Sutter (Szwajcaria)

3. Lindsey Vonn (USA)

supergigant

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Sofia Goggia (Włochy)

3. Corinne Suter (Szwajcaria)

Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) nie ukończyła

slalom gigant

1. Petra Vlhova (Słowacja)

2. Viktoria Rebensburg (Niemcy)

3. Mikaela Shiffrin (USA)

...

32. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska)

slalom

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Anna Swenn-Larsson (Szwecja)

3. Petra Vlhova (Słowacja)

kombinacja

1. Wendy Holdener (Szwajcaria)

2. Petra Vlhova (Słowacja)

3. Ragnhild Mowinckel (Norwegia)

...

21. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska)

zawody drużynowe

1. Szwajcaria (Aline Danioth, Wendy Holdener, Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern, rezerwowi: Andrea Ellenberger, Sandro Simonet)

2. Austria (Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Michael Matt, Marco Schwarz, rezerwowi: Franziska Gritsch, Christian Hirschbuehl)

3. Włochy (Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, rezerwowi: Marta Bassino, Riccardo Tonetti)