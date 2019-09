Wystarczy mu kul. Marcel Hirscher zakończył karierę

Ośmiokrotny zdobywca Kryształowej Kuli Marcel Hirscher przyznał, że rozważa przejście na emeryturę. - Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy wystartuję w przyszłym sezonie. Narciarstwo to całe moje życie, ale muszę odpocząć - powiedział Austriak.

30-letni Austriak to żywa legenda narciarstwa alpejskiego. W marcu Hirscher zgarnął Kryształową Kulę Pucharu Świata po raz ósmy z rzędu. Oprócz tych sukcesów w dorobku ma także wywalczone w ubiegłym roku w Pjongczangu dwa złote medale olimpijskie. Jest też siedmiokrotnym mistrzem świata.

Lindsey Vonn zaręczyła się z hokeistą. "Martwiłem się, żeby nie była w piżamie" Wybitna alpejka... czytaj dalej » - Dzisiaj zakończyłem sportową karierę - Hirscher stwierdził na konferencji prasowej w Salzburgu. To żadne zaskoczenie, bo plotkowało się na ten temat od dłuższego czasu. Spotkanie z dziennikarzami pokazywano na żywo w austriackiej telewizji.

Austriak zdominował w ostatniej dekadzie rywalizację w Pucharu Świata. Wygrał 67 zawodów. Był pod tym względem drugi na liście wszech czasów. Do wyrównania rekordu słynnego Szweda Ingemara Stenmarka zabrakło mu 19 triumfów.

Na początku sezonu 2017/2018 złamał kostkę, co i tak nie przeszkodziło mu w zwycięstwie w Pucharze Świata.

Za wysoka cena

- Od zawsze chciałem zrezygnować jako zwycięzca. Nie jestem w stanie dalej płacić tej ceny. Od zawsze dawałem z siebie wszystko - mówił.

Decyzja, choć spodziewano się jej od dawna, wywołała w kraju wielkie poruszenie. Informacja szybko znalazła się na czołówkach serwisów informacyjnych.

- To zwyczajnie dla wszystkich wzór do naśladowania. On naprawdę żył sportem 24 godziny na dobę, prezentując niesamowitą regularność i nastawienie. Nie zostawiał niczego przypadkowi - skomentował dyrektor sportowy austriackiej federacji narciarskiej Hans Pum.

Źródło: Getty Images Hirscher w marcu po raz ósmy zdobył Kryształową Kulę w alpejskim Pucharze Świata

Czas dla rodziny

Pierwsze sugestie na temat zakończenia kariery Hirscher przemycał w mediach już w 2014 roku.

Przed środową konferencją prasową mówił, że zamierza spędzać więcej czasu z rodziną. W czerwcu ubiegłego roku były już austriacki narciarz poślubił długoletnią dziewczynę Laurę Moisl. W październiku urodził się im syn.