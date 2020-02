Polkom uciekł medal. "Kiedy byłam młodsza, biegałam i strzelałam bardzo dobrze"

Już 13 lutego rozpoczną się mistrzostwa świata w biathlonie w Anterselvie. Co pokażą polskie biathlonistki? Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od 13 do 23 lutego.

To była ostatnia polska szansa dla polskich biathlonistek na zdobycie w Anterselvie medalu mistrzostw świata w konkurencji indywidualnej. I chociaż Monika Hojnisz-Staręga zrobiła nadzieję swoim występem w biegu na 15 km, to ostatecznie uplasowała się poza podium, na szóstym miejscu.

Stracona szansa Polek. Mogły mieć nawet złoto Po trzech... czytaj dalej »

Polki bardzo dobrze rozpoczęły. Kinga Zbylut na dwóch wizytach na strzelnicy nie musiała nawet dobierać i była jedyną zawodniczką w stawce, która tak dobrze sobie poradziła. To spowodowało, że Polka zajmowała po pierwszym strzelaniu siódme, po drugim piąte, a przy zmianie czwarte miejsce.

Liderka polskiej kadry Monika Hojnisz-Staręga ruszyła na trasę ze stratą 27,9 s do prowadzących Włoszek. Już na pierwszym pomiarze czasu zajmowała drugą lokatę i goniła rewelacyjnie dysponowaną Dorotheę Wierer. Polka do końca utrzymała drugą lokatę.

Na trzeciej zmianie biegła Kamila Żuk. Na starcie miała 57,9 s straty do Włoszek i 10,5 s przewagi nad Rosjankami. Mistrzyni świata juniorek wytrzymywała presję. W pozycji leżącej ani razu nie spudłowała, ale wolne strzelanie spowodowało, że spadła na trzecie miejsce. Wyprzedziłą ją Rosjanka Swietłana Mironowa (strata 3,2 s), ale do Włoszki Federiki Sanfilippo traciła 39,5. Żuk szybko doszła do Rosjanki i wyszła na drugą pozycję. Polka doskonale poradziła sobie w ostatnim strzelaniu. Raz musiała dobierać, ale Sanfilippo kompletnie się pogubiła. Musiała pokonać dwie karne rundy, a Żuk to wykorzystała i wyszła na prowadzenie.

Najstarsza w stawce Magdalena Gwizdoń, ruszając na ostatniej zmianie, miała 41,7 s przewagi nad Czeszkami. Rywalki jednak biegowo prezentowały się znacznie lepiej i z każdym metrem były bliżej Polki. Na strzelaniu musiała dwa razy dobierać i mimo że ruszyła nadal na pierwszym miejscu, to z przewagi niewiele zostało. Przed ostatnim w zawodach strzelaniem Gwizdoń zajmowała trzecie miejsce. Dwa dobierania sprawiły, że ruszyła na trasę jako piąta, ale różnice były niewielkie. Do medalu Polki traciły 7,5 s. Biegowo jednak mocno odstawała od rywalek i z każdym kolejnym pomiarem więcej traciła. Ostatecznie na metę dobiegła siódma.

"Wciąż nie ma czwartej"

- Kiedy byłam młodsza, biegałam i strzelałam bardzo dobrze, brakowało innych zawodniczek do sztafety. Teraz są trzy bardzo dobre dziewczyny, ale wciąż nie ma czwartej. Mimo mojego wieku, staram się wypadać jak najlepiej - broniła się 40-letnia Gwizdoń.

- Na czwartej zmianie idą prawdziwe charty. Trzeba być naprawdę mocnym zarówno biegowo, jak i w strzelaniu, żeby móc się z nimi mierzyć - analizowała na gorąco biathlonistka.

- Myślę, że temat jest już zamknięty. Trzeba od nowa budować sezon, myśleć o tym, gdzie się zgubiło, gdzie można coś jeszcze nadrobić, kto powinien być tą czwartą osobą w sztafecie. Może jakaś młodsza zawodniczka? - zastanawiała się Gwizdoń.

- To już zadanie trenera - dodała na koniec.

Najbardziej doświadczoną polską biathlonistkę wziął w obronę Sebastian Krystek, rzecznik Polskiego Związku Biathlonu. "To nie jej wina, że od 20 lat nie ma czterech lepszych zawodniczek od niej" - napisał na Twitterze.