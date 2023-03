Zderzenie łyżwiarek na mistrzostwach świata

Zobacz niebezpieczną sytuację, do której doszło podczas rozgrzewki przed programem krótkim na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym w Saitamie.

Oglądaj mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym w Eurosporcie Extra w Playerze

Sprawczynią groźnie wyglądającego zdarzenia była Isaev. Reprezentantka Niemiec po wykonywaniu skoku nie utrzymała równowagi przy lądowaniu i podcięła nadjeżdżającą Lang.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niebezpieczny upadek zawodniczki podczas MŚ w Saitamie

19-letnia Węgierka robiła co w jej mocy, by uniknąć kolizji. Zjechała tak blisko bandy, jak to było możliwe, lecz upadająca w niekontrolowany sposób rywalka nie zostawiła jej nawet niewielkiej luki. Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Oszołomione łyżwiarki po chwili rozjechały się, a Isaev tylko z lekkim grymasem spoglądała na swoją poobijaną dłoń.

Obie zawodniczki po incydencie na rozgrzewce zdołały wystąpić programie krótkim solistek. Niemka z notą 52,93 uplasowała się na 29. miejscu. Z kolei Lang spisała się znacznie słabiej (44,26) i zajęła 34. lokatę. Poniósł ją Elvis Presley. Znakomity występ i wysokie oceny Kurakowej Reprezentująca... czytaj dalej »

Polka błyszczała na lodzie

Podobnych przygód w środę uniknęła reprezentująca Polskę Jekaterina Kurakowa i pokazała się ze znakomitej strony w pierwszej części rywalizacji. 20-latka w programie krótkim zachwyciła publiczność w Saitamie, swobodnie wykonując trudne ewolucje przy utworach Elvisa Presleya.

Kurakowa za swój występ otrzymała ocenę 65,69, co było dziewiątym wynikiem w całej stawce i tym samym znalazła się wśród 24 zawodniczek, które wywalczyły awans. To jej najlepszy rezultat w obecnym sezonie. Wyprzedziła m.in. mistrzynię Europy Gruzinkę Anastazję Gubanową.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cały występ Kurakowej w programie krótkim w Saitamie

Po programie krótkim prowadzi broniąca tytułu reprezentantka gospodarzy Kaori Sakamoto. Japonka za swój występ otrzymała ocenę 79,24. Na drugim miejscu uplasowała się Koreanka Haein Lee - 73,62, a na trzecim kolejna Japonka Mai Mihara - 73,46.

Rywalizacja w programie dowolnym solistek jest zaplanowana na piątek.