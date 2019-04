Trzykrotny medalista olimpijski na pomoc Polakom

Video: Eurosport

Maciej Staręga o planach na sezon

24.11 | Maciej Staręga i Kamil Bury odpadli w eliminacjach sprintu techniką klasyczną w zawodach PŚ w biegach narciarskich w Ruce. Zajęli odpowiednio 52. i 53. miejsce. Ten pierwszy wytłumaczył się przed kamerami Eurosportu ze słabego występu. - Już nie wiem, co mam robić w tym Kuusamo, by wjechać do trzydziestki - powiedział 28-letni narciarz w rozmowie z Eurosportem.

