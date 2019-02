Poobijana, posiniaczona, ze startu i tak się nie wycofa. "Wrzucę dodatkowy bieg"

Ostatni supergigant w karierze mógł dla Lindsey Vonn skończyć się tragicznie. Podczas mistrzostw świata w Are Amerykanka uległa groźnie wyglądającemu wypadkowi. Na szczęście po kilku minutach wstała o własnych siłach i sama zjechała do mety.

Królowa schodzi ze sceny. "Moje ciało jest zniszczone, woła stop" To ostatnia... czytaj dalej » "Moje ciało jest zniszczone, woła stop. Najwyższy czas, żebym go posłuchała" - oświadczyła 34-latka w mediach społecznościowych jeszcze przed mistrzostwami.



W Are zgłosiła się do supergiganta i zjazdu. Ten pierwszy start zakończył się fatalnie - Vonn straciła równowagę, runęła na stok i wpadła w siatkę ochraniającą.

"Sobotę przeznaczam na odpoczynek"

Szybko wstała o własnych siłach. Skończyło się na bólu i siniakach pokaźnych rozmiarów. W piątek ruszyła na trasę zjazdu zaliczanego do kombinacji. Potraktowała go jako trening, ten w warunkach bojowych. Miejsce zajęła ósme, choć nie miało to dla niej żadnego znaczenia, bo do slalomu już nie przystąpiła.



Na mecie pomachała do kibiców, powysyłała im buziaki.



W rozmowie z dziennikarzami - nie ukrywając podbitego oka - przyznała, że dokucza jej ból żeber. - Nie jest dobrze - opowiadała. - Czuję duży dyskomfort, przeszkadza mi to bardzo.



O wycofaniu z mistrzostw, o rezygnacji z tego ostatniego startu, mowy jednak nie ma. - Sobotę przeznaczam na odpoczynek, na niedzielę będę gotowa. Supergigant to już zamknięty rozdział. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej.

Źródło: PAP/EPA Lindsey Vonn Kryształową Kulę wywalczyła aż cztery razy

Dominowała latami

Vonn w zjeździe dominowała latami. To w nim sięgnęła po jedyne olimpijskie złoto, jako pierwsza Amerykanka, w roku 2010 w Vancouver. Na podium igrzysk - jego najniższym stopniu - stawała jeszcze dwukrotnie. Mistrzostwa świata ma dwa, wicemistrzostwa trzy.



Kryształowymi Kulami - tymi dużymi, dla najlepszej zawodniczki sezonu - szczycić może się czterema. Małymi aż ośmioma.



W Are rywalizację w kombinacji po raz drugi z rzędu wygrała Szwajcarka Wendy Holdener. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 21. miejsce.



Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim w Eurosporcie.