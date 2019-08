Lindsey Vonn zaręczyła się z hokeistą. "Martwiłem się, żeby nie była w piżamie"

Foto: Getty Images | Video: Wikipedia, U.S. Ski Team/Doug Haney CC BY 2.0, U.S. Mission Korea Public Domain, Arthur Mouratidis flickr

- Brązowy medal w ostatnim występie w karierze to więcej, aniżeli mogłam oczekiwać. Nie spodziewałam się, że pojadę tak dobrze i w ten sposób zakończę karierę. To zakrawa na cud - powiedziała Lindsey Vonn, która wywalczyła trzecie miejsce w zjeździe podczas mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim.

Spotykać zaczęli się na początku 2018 roku. Związek potwierdzili w czerwcu 2019, kiedy zjawili się razem na rozdaniu nagród CMT Music Awards w Nashville. W kolejnym miesiącu pojawili się także na okładce Sports Illustrated.

Oświadczyny w domu

Mistrz zamienił narty na motocykl. "Nigdy nie doświadczyłem takiego przyspieszenia" Austriak Marcel... czytaj dalej » Subban postanowił oświadczyć się w domowym zaciszu. Uczynił to 14 sierpnia, ale dopiero teraz para opowiedziała o zaręczynach.



- Chciałem, by to było osobiste - zdradził Subban, cytowany przez magazyn "Vogue". - Kupiłem pierścionek i pomyślałem, że zrobię to w domu. Tego dnia wszystko się idealnie połączyło, ułożyły się gwiazdy, a księżyc był w pełni. Martwiłem się, ponieważ wiedziałem, że Lindsey chciałaby być w takiej chwili elegancko ubrana, a nie w piżamę. Tak się jednak złożyło, że była bardzo elegancka, bo akurat wracała z biznesowego spotkanie - opowiadał hokeista.



Kiedy klęknął, Lindsey była oszołomiona. Na początku nie wiedziała, co się dzieje. Zrozumiała, gdy zobaczyła szmaragdowy pierścionek.

Vonn: coś zielonego, by pasowało do pierścionka

Daty ślubu na razie nie ma. - Nie spieszymy się zbytnio, jesteśmy zapracowani, próbujemy przeprowadzić się do New Jersey. Wszystko będzie zależało od harmonogramu gier P.K. Nie chcę go stresować, bo nadchodzi ważny sezon. Wiem, że na ślub chcę założyć coś zielonego, by pasowało do pierścionka. Dużo o tym nie myślałam, jestem podekscytowana przyszłością - wyjaśniła Vonn.

Subban spędził trzy ostatnie sezony w klubie z Nashville, zanim tego lata trafił do New Jersey. Z kolei Vonn w lutym skończyła karierę. Wśród wielu sportowych sukcesów oboje mają w dorobku złote medale olimpijskie. Amerykanka z Vancouver 2010, a Kanadyjczyk z Soczi 2014.