Vonn chce jednak wystartować. "Odkryliśmy przyczynę mojego cierpienia"

"Odkryliśmy przyczynę mojego cierpienia. Problemy z mięśniami w Cortinie wywołał uraz po uderzeniu w nerw strzałkowy" - napisała Amerykanka w środę w mediach społecznościowych.



"Na razie nie znaleźliśmy lekarstwa, więc nie wezmę udziału w jutrzejszym treningu zjazdu w Garmisch. Ponieważ jest to 'nowa' kontuzja, wciąż mam nadzieję, że będę mogła ją wyleczyć. Być może nie zakończę kariery tak, jakbym chciała, ale jeśli będę miała szansę, to spróbuję ją złapać" - dodała.



After a lot of physical therapy and time to clearly think things through, we have come to some conclusions about my knee. First, we discovered the reason I had so much pain and muscle shut down in Cortina was due to an impact injury to my peroneal nerve. This most likely came — lindsey vonn (@lindseyvonn) 23 stycznia 2019

Vonn wyleciała z trasy. Przyznała, że to mógł być jej ostatni występ Utytułowana... czytaj dalej » W niedzielę Vonn, po nieudanym starcie w supergigancie w Cortina d'Ampezzo, wyznała ze łzami w oczach, że odczuwa ogromny ból i nie wie, czy będzie potrafiła sobie z nim poradzić. Na pytanie, czy to był jej ostatni występ w PŚ, odpowiedziała: - Jest taka możliwość, ale teraz odczuwam zbyt wiele emocji, muszę to przemyśleć.

Bogata kariera

34-letnia Amerykanka jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii alpejskiego Pucharu Świata. Wygrała 82 zawody i brakuje jej jeszcze czterech zwycięstw, aby wyrównać osiągnięcie absolutnego rekordzisty, Szweda Ingemara Stenmarka.



Kłopoty z kolanem sprawiły, że rozpoczęła sezon dopiero w miniony piątek w Cortina d'Ampezzo. W pierwszym zjeździe zajęła 15. miejsce, dzień później w drugim - dziewiąte, a niedzielnego supergiganta nie ukończyła.