Mistrzyni olimpijska wystartuje w nowej dyscyplinie. "Jestem tu trochę przez przypadek"

- Jestem tu trochę przez przypadek. Nie planowałam wcześniej zmieniać profesji. I tak naprawdę, gdy padła propozycja, musiałam najpierw sprawdzić, co to właściwie jest to górskie bieganie. Uznałam, że właściwie czemu nie spróbować - przyznała 26-letnia zawodniczka.

- Choć niczego wykluczyć nie można. Teraz sytuacja jest inna. Nie czuję żadnej presji, nikt nie ma związanych z moim występem oczekiwań. To daje mi duży komfort - powiedziała 15-krotna medalistka mistrzostw świata w biathlonie.

Rozpoczęła studia, napisała książkę

Dahlmeier, by zakwalifikować się do reprezentacji, musiała wystartować dwa razy. Oba biegi wygrała. Mimo młodego wieku Niemka nie żałuje, że zdecydowała się na zakończenie biathlonowej kariery.

- Teraz mogę robić, co chcę i kiedy chcę. Rozpoczęłam studia i kurs trenerski, napisałam książkę, staram się działać aktywnie w ochronie środowiska. Nie tęsknię za sportową codziennością - zaznaczyła.

Lekkoatleci będą w Argentynie rywalizować na dystansie 41 km na przewyższeniu 2100 m. Część trasy prowadzi przez ośnieżone tereny.