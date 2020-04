Kwadrans z Izabelą Marcisz. "Ten rok będzie trudny dla zawodników"

Dla Izabeli Marcisz nadszedł czas przejścia do seniorek

Izabela Marcisz zajęła 39. miejsce w biegu pościgowym na 10 km techniką dowolną. Do najszybszej Therese Johaug straciła 2.00,0.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o wsparciu ze strony sióstr. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku około godziny 15 w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o przejściu z wieku juniora do seniora. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku około godziny 15 w mediach społecznościowych Eurosportu.

Szykuje się trudny rok

19-latka znakomicie zaprezentowała się na mistrzostwach świata juniorów w niemieckim Oberwiesenthal, które odbywały się na przełomie lutego i marca. Wystartowała w trzech biegach indywidualnych i w każdej konkurencji uplasowała się na podium. Wywalczyła srebrne medale w sprincie oraz biegu na 15 kilometrów stylem dowolnym. Oprócz tego zdobyła również brąz w biegu na 5 kilometrów techniką klasyczną.

W niedawno zakończonym sezonie młoda zawodniczka punktowała już także w Pucharze Świata. Rywalizacja z największymi gwiazdami biegów narciarskich jej nie przeraża.

- Trzeba sobie stawiać cele wysoko - przyznała z uśmiechem, odpowiadając na pytanie, czy czuje się już gotowa, by rzucić wyzwanie czołówce na mistrzostwach świata seniorów.

- Mam nadzieję, że sytuacja na świecie trochę się opanuje. Dla sportowców nie jest to łatwe położenie. Jakiekolwiek zgrupowania nie mogą być organizowane, więc każdy trenuje na własną rękę - stwierdziła już z powagą.

Duma rodziny

Marcisz pochodzi ze sportowej rodziny, która wspiera ją na każdym kroku. Wielką dumę z jej dotychczasowych osiągnięć czują m.in. jej starsze siostry Marcela i Ewelina, które również uprawiały biegi narciarskie.

- To też były ich marzenia, więc cieszę się, że mogłam je trochę spełnić - powiedziała o medalach wywalczonych na mistrzostwach świata juniorów.

Przyznała, że rodzeństwo początkowo obawiało się, jak młodsza siostra poradzi sobie w świecie sportu, ale to już przeszłość.

- Teraz już wierzą w to, że dam radę i sobie poradzę - stwierdziła zawodniczka typowana na następczynię Justyny Kowalczyk.

