Łyżwa rywala rozcięła hokeiście twarz

Kibice zgromadzeni w KeyBank Center w Buffalo obejrzeli przerażające sceny już w pierwszej tercji.

Perlini, napastnik Red Wings, starł się przy bandzie z hokeistą gospodarzy Henrim Jokiharju. Zawodnicy stracili równowagę i upadli na taflę, na tyle pechowo, że łyżwa Fina trafiła Perliniego prosto w twarz.



Very scary sequence. Brendan Perlini takes Henri Jokiharju's skate to the face pic.twitter.com/UXnZFVwZsv — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020





"Głębokie rozcięcie w okolicach nosa"

23-latek długo zwijał się z bólu i nie podnosił się z lodu. W końcu w asyście lekarzy i z ręcznikiem przyłożonym do rany zjechał do szatni.



Jak poinformowano na oficjalnym profilu Red Wings w mediach społecznościowych, Kanadyjczyk doznał "głębokiego rozcięcia w okolicach nosa", a uraz wymagał zszycia. Wszystko wyglądało dramatycznie, ale szczęśliwie łyżwa ominęła oko zawodnika i jedyną konsekwencją kontuzji będzie blizna.



Detroit Red Wings forward Brendan Perlini had his nose sliced open by a skate tonight, luckily there was no damage to his eye.



Photo: @HeleneStJames, Detroit Free Press. pic.twitter.com/Ni5PP7F32f — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) February 12, 2020





Upadł na łyżwę, rozciął nogę

Innym pechowcem wtorkowych meczów okazał się Casey Cizikas z New York Islanders. Środkowy Wyspiarzy również nadział się na łyżwę przeciwnika i doznał rozcięcia lewej nogi. Po wszystkim Kanadyjczyk nie był w stanie obciążyć kontuzjowanej kończyny i czeka go dłuższa przerwa od treningów.



Cizikas jest drugim graczem Islanders, który odniósł podobną kontuzję w trwającym sezonie. W grudniu rozcięcia nadgarstka doznał Cal Clutterbuck, co skończyło się skomplikowaną operacją.