Już jedenastu zakażonych po zgrupowaniu reprezentacji. "Mieliśmy pecha, wirus jest wszędzie"

Jednym z gości TVN24 był we wtorek również jeden z zakażonych hokeistów, na co dzień występujący w GKS-ie Tychy Filip Komorski. - Cały sztab, wszystkie osoby dookoła klubu (GKS Tychy - przyp. red.) naprawdę dbały o to, że musi być pełny reżim sanitarny, dodatkowo zarządcy obiektów sportowych, na których trenowaliśmy w Tychach, o to dbali. Były dezynfekcje. Jeśli chodzi o kadrę, to wiem, jakie są obecnie restrykcje i zalecenia w życiu codziennym, aczkolwiek nie wiem, jaki reżim sanitarny powinien być utrzymywany na zgrupowaniach organizowanych przez związki sportowe. Natomiast wiem, że to lipcowe zgrupowanie niemal niczym nie różniło się od tych sprzed czasów pandemii - mówił.

Coraz gęstsza atmosfera wokół polskiego hokeja na lodzie. Jak potwierdził we wtorek związek, już jedenaście osób, które przebywały niedawno na zgrupowaniu reprezentacji uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. - Mieliśmy pecha. To zgrupowanie okazało się ogniskiem. Wirus jest w tej chwili wszędzie - stwierdziła na antenie TVN24 wiceprezes PZHL Marta Zawadzka.

Zgrupowanie reprezentacji odbyło się w dniach 19 do 26 lipca. Przebywało na nim 46 osób, w tym 34 zawodników. Jako pierwszy pozytywny wynik testu miał napastnik Damian Kapica, potem okazało się, że zakażeni zostali także Arkadiusz Kostek z JKH Jastrzębie i Filip Komorski z GKS-u Tychy.



Sezon hokejowy w Polsce ruszy we wrześniu. Jest terminarz Polski Związek... czytaj dalej » Jak poinformował prezes PZHL Mirosław Minkina, do tej pory przebadanych zostało 24 uczestników zgrupowania i jedenaście osób ma wynik pozytywny. W tym gronie jest trener Kalaber.

Związek w ogniu krytyki

Władzom PZHL zarzucano, że organizacja zgrupowania nie była w pełni profesjonalna i nie przestrzegano wszystkich obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Prezes Minkina uważa, że krytyka jest nieadekwatna do działań PZHL.



- Ryzyko było, jest i będzie. My staraliśmy się zrobić wszystko, że było najmniejsze. Hokej to sport kontaktowy. Podczas zgrupowania przestrzegaliśmy wszystkich procedur. Tak było w trakcie treningów i posiłków. Były jednorazowe kubki do napojów, środki dezynfekujące. Doszło do takiej sytuacji, że z dwóch osób, które mieszkały w jednym pokoju, jedna została zakażona, a druga nie - powiedział Minkina.

Prezesowi na antenie TVN24 wtórowała Zawadzka. - Zawodnicy byli podzieleni na dwie szatni, które były po każdym dniu dezynfekowane. Posiłki były im do stolików przynoszone. Nie było takiej sytuacji, że sami brali posiłki. Były płyny do dezynfekcji. Wirus tak się rozprzestrzenia, że trudno w stu procentach się zabezpieczyć. Wirus jest wszędzie w tej chwili - mówiła wiceprezes PZHL.



I dodała: - Zawodnicy są osobami dorosłymi i każdy o siebie też potrafi zadbać. Mieliśmy pecha. To zgrupowanie okazało się ogniskiem. Jesteśmy w trakcie badań wszystkich zawodników. Niestety mamy kolejne potwierdzone przypadki. Ale są też przypadki wyników ujemnych. Na razie mamy skuteczność pięćdziesiąt procent.

Oglądaj Wideo: tvn24 11 osób zakażonych koronawirusem po zgrupowaniu hokeistów

Jednym z gości TVN24 był we wtorek również jeden z zakażonych hokeistów, na co dzień występujący w GKS-ie Tychy Filip Komorski.

- Cały sztab, wszystkie osoby dookoła klubu (GKS Tychy - przyp. red.) naprawdę dbały o to, żeby był pełny reżim sanitarny, dodatkowo zarządcy obiektów sportowych, na których trenowaliśmy w Tychach, o to dbali. Były dezynfekcje. Jeśli chodzi o kadrę, to wiem, jakie są obecnie restrykcje i zalecenia w życiu codziennym, aczkolwiek nie wiem, jaki reżim sanitarny powinien być utrzymywany na zgrupowaniach organizowanych przez związki sportowe. Natomiast wiem, że to lipcowe zgrupowanie niemal niczym nie różniło się od tych sprzed czasów pandemii - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Filip Komorski (GKS Tychy) o zakażeniach wśród hokeistów

Nie było pieniędzy na testy

Szef PZHL tłumaczył też, że testów przed rozpoczęciem zgrupowania nie wykonano ze względów finansowych.



Hokeiści i członkowie sztabu zakażeni. Klub wycofał się z turnieju Pandemia choroby... czytaj dalej » - Nie było takiego obowiązku, choć oczywiście dobrze byłoby je zrobić. To się jednak wiąże z kosztami. My mamy pod opieką sześć reprezentacji. Jeśli testy przeszliby wszyscy ich uczestnicy przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu, to byłby to koszt rzędu dwustu tysięcy złotych - podkreślił.

Niepotrzebne zgrupowanie?

Do końca roku pierwsza reprezentacja Polski nie będzie rozgrywać żadnych spotkań, gdyż finałowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Pekinie odbędzie się dopiero za 12 miesięcy. Czy był więc sens organizowania teraz zgrupowania kadry? Minkina twierdzi, że to nie był jego pomysł, ale sztabu szkoleniowego reprezentacji.



- To zgrupowanie było przeprowadzone przede wszystkim pod kątem badań wydolnościowych hokeistów. Dlatego odbywało się w warszawskim COS-ie. Takie były wytyczne Ministerstwa Sportu. Poza tym ja szanuję zdanie trenera Kalabera, bo zatrudniłem go, aby stworzył program, jak należy przygotować reprezentację do mistrzostw świata Dywizji 1A i turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich - tłumaczył Minkina, który przyznał, że obecna sytuacja może wpłynąć na termin startu rozgrywek ekstraligi hokejowej, zaplanowany na 11 września.



- Dzisiaj nikt nie może zagwarantować, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja - podkreślił prezes PZHL.