Mistrzostwa Świata w katowickim Spodku odwołane

14.10.2019 l Jak umiesz bronić, to dyscyplina sportu nie ma znaczenia - z takiego założenia wyszedł najwyraźniej Petr Cech. Były bramkarz m.in. Chelsea po zakończeniu kariery piłkarskiej został hokeistą i już w debiucie na lodzie, broniąc dwa rzuty karne, zapracował na miano zawodnika meczu.

Nowy termin zawodów zostanie ustalony w połowie marca.



Turniej miał zostać rozegrany w dniach 28 marca - 3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski.



Polki przez cały sezon w ramach przygotowań do MŚ rywalizowały - w różnych zestawieniach personalnych - z klubowymi drużynami Słowenii, Austrii, Węgier, Kazachstanu, Danii i Włoch w European Women’s Hockey League.



Stracił przytomność na ławce rezerwowych. Mecz przerwany Chwile grozy w... czytaj dalej » Drużyna trenera Ivana Bednara zakończyła udział w tym cyklu na szóstym miejscu. Polski zespół wziął udział w EWHL po raz pierwszy.



Na ubiegłorocznych MŚ tej dywizji, rozgrywanych w Pekinie, Biało-Czerwone zajęły trzecie miejsce.

Mistrzostwa mężczyzn niezagrożone

Miesiąc później też w Katowicach mają się odbyć mistrzostwa świata Dywizji 1B seniorów, w których rywalami Polaków będą: Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.



Celem ekipy Tomasza Valtonena będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się w ubiegłorocznych MŚ w Tallinnie.



Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem PZHL te mistrzostwa nie są zagrożone i odbędą się w wyznaczonym terminie.



Polacy na początku lutego wygrali z kolei prekwalifikacyjny turniej olimpijski w Kazachstanie, pokonując niespodziewanie w decydującym spotkaniu gospodarzy 3:2.



Tym samym awansowali do sierpniowych głównych eliminacji, w których zmierzą się na Słowacji z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do igrzysk w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca.