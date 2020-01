Niesamowity finisz i triumf kuzyna Karla Geigera. Polak znów z punktami

Zdobywca Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Norweg Jarl Magnus Riiber odniósł siódme zwycięstwo w obecnej edycji i 20. w karierze w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W piątek triumfował we włoskim Val di Fiemme. W konkursie skoków skoczył 104,5

Kombinator norweski zbliżył się do rekordu Małysza. Fantastyczny skok Norweg Jarl... czytaj dalej » Rywalizacja o podium trwała w Val di Fiemme do samego końca. Trzeci Norweg Joergen Graabak oraz czwarty Niemiec Fabian Riessle stracili do zwycięzcy tylko 0,6 s.

Dominacja Riibera

W dziewięciu startach w tym sezonie broniący tytułu Riiber siedmiokrotnie zwyciężył, a dwa razy zajął drugie miejsce (w obu przypadkach wyprzedził go Geiger). Pewnie zmierza po drugą z rzędu Kryształową Kulę. W klasyfikacji generalnej ma 860 punktów, a wicelider Geiger - o 278 mniej.

Kupczak zajmuje 42. pozycję z 10 punktami.

W Val di Fiemme Polskę reprezentuje także Wojciech Marusarz, który w sobotę zajął 47. miejsce (przedostatnie). W niedzielę odbędą się sprinty drużynowe.

Wyniki:

1. Vinzenz Geiger (Niemcy) 26.20,8 (12. po skokach/7. w biegu)

2. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) strata 0,4 s (1./25.)

3. Joergen Graabak (Norwegia) 0,6 (11./9.)

4. Fabian Riessle (Niemcy) 0,6 (20./3.)

5. Lukas Klapfer (Austria) 4,7 (13./6.)

6. Franz-Josef Rehrl (Austria) 7,6 (5./15.)

...

26. Szczepan Kupczak (Polska) 1.18,0 (15./32.)

47. Wojciech Marusarz (Polska) 4.26,3 (36./47.)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 9 zawodach):

1. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) 860 pkt

2. Vinzenz Geiger (Niemcy) 582

3. Joergen Graabak (Norwegia) 571

4. Jens Luraas Oftebro (Norwegia) 383

5. Fabian Riessle (Niemcy) 378

6. Espen Bjoernstad (Norwegia) 340

...

42. Szczepan Kupczak (Polska) 10