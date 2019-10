Mistrzyni olimpijska pokonała raka. Wystartuje w jednym z największych maratonów

Z bieżni na najwyższe szczyty świata. Magdalena Gorzkowska zdobyła Manaslu Magdalena... czytaj dalej » 36-letnia Randall ma biec w 26-osobowym teamie #MovedMe - poinformował portal NBC Sports, powołując się na organizatorów maratonu. Nowojorska impreza należy do jednych z największych na świecie. Pierwszy raz odbyła się w 1970 roku.



Zespół tworzą zarówno byli sportowcy, jak i osoby mające od urodzenia poważne problemy zdrowotne, a mimo to podjęli wyzwanie, jakim jest przygotowywanie się do biegania maratonów i uczestnictwo w zawodach na trasie 42 km 195 m. Jednym z zawodników jest Dave Fraser, który urodził się z porażeniem mózgowym, a maraton w Nowym Jorku będzie 12. w jego karierze.

Mistrzyni olimpijska oraz świata w sprincie drużynowym (2013) pobiegnie jako uczestniczka organizacji AKTIV Against Cancer, która działa na rzecz zapewnienia aktywności fizycznej pacjentom chorym na nowotwory.

"Umysł sportowca wziął górę"

Połamana i z setkami szwów uciekła śmierci. Wyścig, który "może zabić", i tak w końcu przebiegła Ten bieg jest... czytaj dalej » Randall o tym, że sama ma raka piersi dowiedziała się w czerwcu ubiegłego roku, zaledwie cztery miesiące po wywalczeniu - wspólnie z Jessicą Diggins - złota na igrzyskach w Pjongczangu.



- Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Nikt nie spodziewa się słów "masz raka". Dla takiej osoby, jak ja - młodej i sprawnej - która była na sportowym szczycie, wydawało się to niemożliwe. Jednak od razu zdałam sobie sprawę z powagi sytuacji - wyznała w wywiadzie dla dziennika "USA Today".



Podeszła do sprawy jak sportowiec. Zebrała wokół siebie sztab ludzi, którzy opracowali plan działania i wspierali. Leczenie w końcu przyniosło efekt. W lipcu Amerykanka ogłosiła, że jest zdrowa.



- Niesamowite, jak szybko umysł sportowca wziął górę. Po prostu widziałam, że to moje kolejne wyzwanie - mówiła na antenie NBC News.



Randall - oprócz tytułu olimpijskiego - ma w dorobku 13 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, a trzykrotnie (2012-2014) zdobyła małą Kryształową Kulę za klasyfikację sprintu.