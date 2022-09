Wciąż grają w Rosji, w kraju oburzenie. "Powinni wyjaśnić swoje decyzje publicznie"

Kanadyjczycy to ćwierćfinaliści ostatnich igrzysk olimpijskich w Pekinie

Mathias Brome został sfaulowany podczas meczu Szwecja – Łotwa, który zakończył się zwycięstwem Skandynawów 3:2.

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek.

Pekin 2022 - hokej na lodzie kobiet. Zdobyta przez hokeistki Finlandii bramka początkowo nie została zaliczona. Dopiero weryfikacja zapisu wideo po zakończeniu meczu doprowadziła do uznania gola. Spotkanie zostało wznowione, a zegar cofnięty do chwili, w której padł nieuznany wcześniej gol. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Amerykanek.

Hilary Knight strzeliła gola na 2:0 w meczu półfinałowym USA – Finlandia.

Amerykańskie hokeistki pokonały Finlandię 4:1 i awansowały do finału turnieju olimpijskiego, w którym zmierzą się z Kanadyjkami. Dwie bramki padły w ostatniej minucie tego spotkania. Gole dla USA strzeliły Cayla Barnes, Hilary Knight, Hayley Scamurra i Abby Roque. Honorowe trafienie dla Finek zanotowała Susanna Tapani.

Agnieszka Baczkowska jest odpowiedzialna za kontrolę sprzętu w kobiecych skokach narciarskich. Podczas konkursu mikstów zdyskwalifikowała ona 5 zawodniczek, które miały zbyt duży kombinezon.

Eksperci Eurosportu: Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia w olimpijskim turnieju w hokeju na lodzie.

Gol na 4:0 na pustą bramkę i Słowacja awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

Hokeiści Danii wygrali 3:2 z Łotwą i awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. W walce o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zobacz najważniejsze momenty meczu Dania - Łotwa. Duńczycy wygrali 3:2 i awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego.

Drugi gol Czechów, ale nie wystarczyło to nawet do złapania kontaktu.

Eksperci Eurosportu Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. We wtorek rozegrano 4 mecze 1/8 finału turnieju mężczyzn: Kanada – Chiny 7:2, Szwajacaria – Czechy 4:2, Dania – Łotwa 3:2, Słowacja – Niemcy 4:0. W ćwierćfinałach Słowacja zagra z USA, Kanada ze Szwecją, Finlandia ze Szwajcarią i Dania z drużyną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w środę Finki zmierzą się ze Szwajcarkami w meczu o trzecie miejsce.

Drużyna Słowacji wygrała z USA konkurs rzutów karnych i awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w hokeju na lodzie. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2, rozstrzygnięcia nie przyniosła również dogrywka.

Wycofanie bramkarza przez Słowaków niespełna minutę przed końcem trzeciej tercji okazało się kluczem do wyrównania w meczu z USA. Słowacja wygrała mecz po rzutach karnych i awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Kanadyjczycy wycofali bramkarza goniąc wynik, ale Szwedzi byli w stanie to wykorzystać.

Marie-Philip Poulin strzeliła drugiego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA.

Marie-Philip Poulin strzeliła trzeciego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA.

Hilary Knight strzeliła gola na 1:3 dla USA w finałowym meczu z Kanadą.

Sarah Nurse strzeliła pierwszego gola dla Kanady w finałowym meczu z Amerykankami.

W końcówce finału Amerykanki strzeliły gola na 2:3 w finałowym starciu z Kanadą. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co na temat olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie na igrzyskach w Pekinie mieli do powiedzenia eksperci Eurosportu: Katarzyna Zygmunt, Jacek Chadziński i Mariusz Czerkawski. U kobiet złote medale zdobyły Kanadyjki, które wygrały z Amerykankami 3:2. Mężczyźni rozegrają w piątek półfinały.

W końcówce meczu Finlandia – Słowacja Harri Pesonen trafił do pustej bramki i tym samym przypieczętował awans Finów w finału.

Karny, który dał rosyjskim hokeistom awans do olimpijskiego finału.

Po trzech tercjach i dogrywce Szwedzi remisowali z Rosjanami 1:1. Gole strzelili Anton Slepyszew i Anton Lander. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Rosjanie, którzy w finale zagrają z Finlandią.

Zobacz awanturę, do której doszło w trakcie meczu Słowacja - Szwecja.

Kontynentalna Liga Hokejowa (KHL) składa się z rosyjskich i białoruskich zespołów.

Gra w niej 44 Kanadyjczyków. Ta sytuacja jest dla kanadyjskich władz niedopuszczalna, nie tylko ze względu na trwającą od końcówki lutego wojnę, ale także z powodu ostrzeżeń przed wyjazdem do okupujących Ukrainę państw.

Ostra krytyka Kanadyjczyków z KHL

"Jeśli jesteście w Rosji, powinniście natychmiast opuścić ten kraj" - brzmi jedno z zaleceń. W przypadku Białorusi dodatkowo zwrócono uwagę na "ryzyko arbitralnego użycia lokalnego prawa oraz zbrojny konflikt między Rosją a Ukrainą", a także niewielkie możliwości udzielania pomocy przez ambasadę Kanady, także w Polsce.

Jeszcze bardziej stanowczy w tej sprawie był komentarz sekretarza prasowego kanadyjskiego MSZ Adriena Blancharda.

"Wojna Putina przeciw Ukrainie jest wojną przeciw wolności, demokracji i prawom Ukraińców, i wszystkich ludzi, by określać swoją własną przyszłość. Dla nas, Kanadyjczyków, te wartości są drogie. Sportowcy, którzy decydują się dalej grać w Rosji i Białorusi, powinni wyjaśnić swoje decyzje publicznie" - napisał.

Faktem jest, że żaden z kilku zawodników, do których zwróciła się The Canadian Press, nie ustosunkował się do zarzutów.

Źródło: Getty Images Jednym z kanadyjskich hokeistów grających w KHL jest Eric O'Dell (z lewej)

"Żyjemy w świecie, w którym każdy powinien decydować za siebie"

W opinii agenta Ritchiego Wintera, mającego pod opieką trzech graczy KHL, hokeiści zostali w Rosji i Białorusi, bo nie widzieli żadnego związanego z tym ryzyka. Być może decydował o tym aspekt finansowy, bo najlepsi zawodnicy tamtej ligi mogą zarobić nawet przeszło milion dolarów rocznie.

"Żyjemy w świecie, w którym każdy powinien decydować za siebie. Oni są mężami, ojcami i mają obowiązki wobec swoich rodzin. Czasem prowadzi to na pola naftowe Kazachstanu, a czasem do KHL" - podkreślił menadżer.

"Miałem jednak zarówno kanadyjskich, jak i amerykańskich klientów, którzy odrzucali oferty tamtejszych klubów. A były one bardzo lukratywne, dużo lepsze w porównaniu do tych, jakie otrzymają we własnym kraju" - dodał.