Pierwszy występ Walijewej od igrzysk. Dostała owacje w Sarańsku

Nathan Chen zdobył złoty medal w rywalizacji solistów. Reprezentant USA był najlepszy zarówno w programie krótkim i dowolnym. Chen zdobył łącznie 332.60 pkt. Drugie miejsce zajął Japończyk Yuma Kagiyama, a trzeci był jego rodak Shoma Umo. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Nathan Chen zdobył złoty medal w rywalizacji solistów. Reprezentant USA był najlepszy zarówno w programie krótkim i dowolnym. Chen zdobył łącznie 332.60 pkt. Drugie miejsce zajął Japończyk Yuma Kagiyama, a trzeci był jego rodak Shoma Umo. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Japończyk Yuzuru Hanyu uplasował się tuż za podium w rywalizacji solistów. Złoty medal zdobył Nathan Chen. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Sylwia Nowak-Trębacka, trenerka polskiej pary Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriew, po ich występie w tańcu rytmicznym. Zimowe igrzyska olimpijsie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew po tańcu rytmicznym. Zimowe igrzyska olimpijsie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Dorota Zagórska-Siudek i Mariusz Siudek rozmawiali w studiu Eurosportu o sprawie Kamiły Walijewej. Zobacz, co powiedzieli na temat kontrowersji wokół rosyjskiej łyżwiarki.

Dorota Zagórska-Siudek i Mariusz Siudek skomentowali w studiu Eurosportu przywrócenie Kamiły Walijewej do rywalizacji solistek.

Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Kamiła Walijewa wróciła do treningów przed rywalizacją solistek

Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Kamiła Walijewa wróciła do...

Wakaba Higuchi zajęła piąte miejsce w krótkim programie solistek. Japonka zdobyła 73.51 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Kamiła Walijewa zajęła pierwsze miejsce w krótkim programie solistek. Rosjanka zdobyła 82.16 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katia Kurakowa po występie w programie krótkim solistek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kaori Sakamoto popłakała się ze szczęścia po występie w programie krótkim. Japonka zdobyła 79.84 pkt i zajęła 3. miejsce. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w temacie kontrowersji związanych z rosyjską zawodniczką. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli po występie Jekateriny Kurakowej w programie krótkim solistek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Jekaterina Kurakova za występ w programie dowolnym otrzymała 126.76 pkt. Łącznie z programem krótkim reprezentantka Polski zdobyła 185.84 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Jekaterina Kurakova za występ w programie dowolnym otrzymała 126.76 pkt. Łącznie z programem krótkim reprezentantka Polski zdobyła 185.84 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Jekaterina Kurakowa po programie dowolnym. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz końcówkę występu Anny Szczerbakowej w programie dowolnym. Dał on reprezentantce Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego złoty medal igrzysk w Pekinie.

Zobacz cały występ Anny Szczerbakowej w programie dowolny. Dał on reprezentantce Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego złoty medal igrzysk w Pekinie. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz cały występ Kaori Sakamoto w programie dowolnym. Dał on Japonce brązowy medal igrzysk w Pekinie. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Kamiła Walijewa zjechała do boksu po swoim występie w programie dowolnym. Pretensje do 15-latki miała trenerka Eteri Tutberidze. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pekin. Pretensje Tutberidze do Walijewej po programie dowolnym

Pekin. Pretensje Tutberidze do Walijewej po programie dowolnym

Wenjing Sui i Cong Han zajmują pierwsze miejsce po programie krótkim par. Chińczycy zdobyli 84.41 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Wenjing Sui i Cong Han zajmują pierwsze miejsce po programie krótkim par. Chińczycy zdobyli 84.41 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Kamiła Walijewa we łzach po ogłoszeniu wyników programu dowolnego. Faworytka rywalizacji solistek, zamieszana w dopingowy skandal, zajęła w programie dowolnym piąte, w całej rywalizacji czwarte miejsce.

Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Walijewa we łzach po...

Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Walijewa we łzach po...

Nie ma mocnych na francuską parę. Najwyższa nota w historii i piąty mistrzowski tytuł Gabriela... czytaj dalej »

Walijewa, podobnie jak inni rosyjscy sportowcy, nie mogła wystartować w rozgrywanych pod koniec marca mistrzostwach świata we francuskim Montpellier. Ma to związek z rosyjską agresją na Ukrainę.

Powrót do rywalizacji po Pekinie

W tym samym czasie 15-latka wzięła jednak udział w zawodach w Sarańsku. Dla młodej łyżwiarki był to pierwszy występ od igrzysk olimpijskich w Pekinie, zakończonych w atmosferze skandalu.

Nastolatka, która w stolicy Chin była czwarta, tym razem zajęła drugie miejsce. Wyprzedziła ją tylko aktualna mistrzyni olimpijska Anna Szczerbakowa.

- Bardzo się cieszę, że mogłam wrócić do rywalizacji. Cieszę się także, że nastąpiło to właśnie tutaj, podczas imprezy Channel One Cup - podkreśliła.

Po występie w krótkim programie - najlepszym w całej stawce - Walijewa została nagrodzona przez publiczność w Sarańsku owacją na stojąco.

- Widzowie zawsze dodają mi energii w sytuacji, gdy jestem zmęczona. To dzięki nim mogę walczyć do ostatnich sił - dodała.



View this post on Instagram A post shared by Kamila Valieva (@kamilavalieva26)





Sprawa Walijewej - kalendarium

Występy Walijewej budzą kontrowersje, bo wciąż nie zakończyło się dochodzenie w sprawie naruszenia przez nią przepisów antydopingowych. 25 grudnia 2021 roku, dzień po zakończeniu mistrzostw Rosji w łyżwiarstwie figurowym, Walijewa przeszła test antydopingowy, którego wyniki zostały wysłane do akredytowanego przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) laboratorium w Sztokholmie.

Okazało się, że w próbce rosyjskiej zawodniczki znaleziono zakazany lek trimetazydynę, który podlega klasyfikacji S4 na liście WADA (hormony i modulatory metabolizmu). Służy do zapobiegania chorobom układu krążenia poprzez normalizację metabolizmu energetycznego komórek. Zwiększa tolerancję wysiłku fizycznego i z tego względu od 2014 roku znajduje się na liście środków zabronionych.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Walijewa we łzach po ogłoszeniu wyników programu dowolnego

Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) nałożyła tymczasowe zawieszenie na zawodniczkę, które sama zainteresowana z powodzeniem zakwestionowała w niezależnej komisji dyscyplinarnej RUSADA w kolejnych dniach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, WADA i Międzynarodowa Unia Łyżwiarska odwołały się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

CAS odrzucił te roszczenia, biorąc pod uwagę bardzo ograniczone fakty w tej sprawie i po przeanalizowaniu odpowiednich kwestii prawnych. W uzasadnieniu podano, że tymczasowe zawieszenie nie mogło zostać nałożone na Walijewą z powodu wyjątkowych okoliczności, ponieważ niepełnoletni zawodnik jest "osobą chronioną" na mocy światowego kodeksu antydopingowego.

Dzięki temu Rosjanka została dopuszczona do udziału w olimpijskiej rywalizacji łyżwiarek figurowych. Na igrzyskach w Pekinie wywalczyła złoty medal w zawodach drużynowych, a w rywalizacji solistek zajęła czwarte miejsce.

Pod koniec marca WADA oświadczyła, że oczekuje od RUSADA, iż sprawa zostanie wyjaśniona najpóźniej do 8 sierpnia.