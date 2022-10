Sprawa podejrzanej o doping Walijewej utajniona przez Rosjan

Zobacz, co miał do powiedzenia przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach na temat ewentualnego wprowadzenia minimalnego wieku dla uczestników igrzysk oraz na temat dopingu Kamiły Walijewej. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kamiła Walijewa we łzach po ogłoszeniu wyników programu dowolnego. Faworytka rywalizacji solistek, zamieszana w dopingowy skandal, zajęła w programie dowolnym piąte, w całej rywalizacji czwarte miejsce.

Pekin 2022 - łyżwiarstwo figurowe. Walijewa we łzach po...

Zobacz, co eksperci Eurosportu powiedzieli w temacie kontrowersji związanych z rosyjską zawodniczką. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kamiła Walijewa zajęła pierwsze miejsce w krótkim programie solistek. Rosjanka zdobyła 82.16 pkt. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Dorota Zagórska-Siudek i Mariusz Siudek skomentowali w studiu Eurosportu przywrócenie Kamiły Walijewej do rywalizacji solistek.

Dorota Zagórska-Siudek i Mariusz Siudek rozmawiali w studiu Eurosportu o sprawie Kamiły Walijewej. Zobacz, co powiedzieli na temat kontrowersji wokół rosyjskiej łyżwiarki.

Zobacz moment, kiedy Kamiła Walijewa zjechała do boksu po swoim występie w programie dowolnym. Pretensje do 15-latki miała trenerka Eteri Tutberidze. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pekin. Pretensje Tutberidze do Walijewej po programie dowolnym

Przypadek Walijewej wstrząsnął w lutym igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Po zawodach drużynowych, w których Rosjanie triumfowali, a ich 15-letnia wtedy solistka uzyskała najwyższą notę ze wszystkich startujących, upubliczniono pozytywny wynik jej testu antydopingowego przeprowadzonego kilka tygodni wcześniej. Simona Halep tymczasowo zawieszona za doping Była liderka... czytaj dalej »

Uczestnicy zawodów czekają na werdykt

MKOl wstrzymał ceremonię medalową, a po odwołaniu strony rosyjskiej sędziowie Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu dopuścili zawodniczkę do startu indywidualnego, w którym prowadziła po programie krótkim, ale ostatecznie zajęła czwartą lokatę.

Do dziś sprawa nie znalazła rozstrzygnięcia, a niedawno strona amerykańska - ekipa USA była druga w zawodach drużynowych - przekazała, że RUSADA werdykt ws. Walijewej miała wydać we wrześniu lub październiku.

Rosyjska agencja poinformowała, że nie upubliczni dokumentów dotyczących Walijewej.

"Ściśle przestrzegając przepisów oraz międzynarodowych i rosyjskich standardów antydopingowych, a także biorąc pod uwagę charakter i okoliczności sprawy, RUSADA nie zamierza ogłaszać terminu rozprawy, orzeczenia ani innych szczegółów postępowania" - głosi komunikat.

Już w oświadczeniu nawiązano do takiego sposobu działania, gdyż nie użyto nazwiska zawodniczki, ale przyznano, że chodzi o przypadek łyżwiarki figurowej z drużyny Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, gdyż pod taką nazwą reprezentanci tego kraju mogli startować w Pekinie.

RUSADA stoi na stanowisku, że łyżwiarka ma status "osoby chronionej", ponieważ w momencie pobrania od niej próbki miała mniej niż 16 lat.

Nie wiadomo, jaki wpływ komunikat RUSADA będzie miał na dalsze postępowanie w tej sprawie i końcowe rozstrzygnięcia, na które czekają inne zespoły, m.in. drudzy w igrzyskach Amerykanie, trzeci Japończycy oraz Kanadyjczycy, którzy zakończyli rywalizację tuż za podium.

Przysługuje odwołanie do CAS

Nawet jeśli Rosjanka zostanie uznana winną złamania przepisów antydopingowych, będzie mogła odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS). Jeśli zostanie oczyszczona z zarzutów, taką apelację do CAS najpewniej wniesie kierowana przez Witolda Bańkę Światowa Agencja Antydopingowa (WADA).

Pokłosiem sprawy Walijewej była późniejsza decyzja Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), która podniosła do 17 lat minimalny wiek startujących przed kolejnymi zimowymi igrzyskami w 2026 roku.