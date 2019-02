Stoch liczy na lepsze skoki. "Potrzebuję trochę więcej świeżości"

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Stoch przywitał Finlandię, uzyskując 122,5 metra na pierwszym treningu, na którym zajął drugie miejsce. Jak się później okazało, był to jego najlepszy skok dnia. Podczas drugiej sesji był czternasty (118 metrów), w kwalifikacjach dziewiąty (120,5 metra).

Czas powtórzyć Wisłę. Horngacher podał skład na drużynówkę Jakub Wolny,... czytaj dalej » - To był pierwszy dzień. Chodzi o to, żeby wyczuć skocznie. Skoki mają być dobre, ale też równe po to, by nabrać pewności siebie. Było trochę w kratkę - tłumaczył skoczek.

To nie były złe skoki. Brakowało trochę dobrej rotacji na progu, żeby w końcówce mieć więcej prędkości. To przyjdzie, potrzebuje trochę więcej świeżości. Dzisiaj mieliśmy, jak zwykle w piątek, trening motoryczny - dodał.

Były zawirowania

Podobnie jak resztę zawodników zaskoczyły go nieco warunki. Zapowiadano, że w Lahti może kręcić wiatr i padać deszcz, tymczasem pogoda okazała się być łaskawa.



- Gdyby nie te siatki, mogło być gorzej. I tak tworzą się, może niezbyt mocne zawirowania, ale jednak nie każdy ma identyczne warunki. Taka robota, co zrobić. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni - zakończył.

Na rozgrzewkę drużynówka

Dzień wcześniej, przed konkursem indywidualnym, trzecia w sezonie drużynówka. Polacy wygrali do tej pory na inaugurację w Wiśle, w styczniu w Zakopanem musieli uznać wyższość Niemców oraz Austriaków.

Czołówka i miejsca Polaków w kwalifikacjach (odległość i punkty):

1.Ryoyu Kobayashi (127 m, 130,3 pkt.)

2. Egner Halvor Granerud (125,5 m, 127,3 pkt.)

3. Stefan Kraft (124 m, 126,4 pkt.)

4. Antti Aalto (128 m, 126,1 pkt.)

5. Dawid Kubacki (123,5 m, 124 pkt.)

...

9. Kamil Stoch (120,5 m., 119,7 pkt.)

12. Jakub Wolny (122,5 m, 119,2 pkt.)

16. Maciej Kot (121 m, 116,4 pkt.)

36. Piotr Żyła (111 m, 100 pkt.)

49.Paweł Wąsek (102 m, 75,7 pkt.)

Transmisje z zawodów w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. Relacje w eurosport.pl.

Plan transmisji:

Sobota, 16:15, konkurs drużynowy

Niedziela, 16:00, konkurs indywidualny