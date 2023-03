Hula kończy karierę. Stoch przyznał: mogliśmy wspólnie przeżyć bardzo piękną przygodę

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W niedzielnym prologu Stoch zajął piąte, najwyższe z Polaków miejsce. Oddał skok na odległość 129,5 metra.

– To była naprawdę solidna próba. Czuję się dobrze. Nie nastawiam się jednak na nic. Chcę po prostu skakać z dobrą energią – powiedział skoczek z Zębu przed kamerami Eurosportu.

Stoch nie chce komentować

Reporter Kacper Merk powiedział Kamilowi, że trener Thomas Thurnbichler przyznał, że skok Stocha był lepszy niż w piątek.

– A to ciekawe. Na analizie tego już nie wspominał. Uważam, że ogólnie zrobiłem duży krok do przodu przez ostatnie tygodnie. Te skoki nadal nie są idealne, ale za to jestem w zupełnie innym miejscu niż np. miesiąc temu – dodał 35-latek.

Stoch odniósł się także do zakończenia kariery przed jego kolegę Stefana Hulę. - Nie będę tego komentował. To personalna decyzja, którą każdy z nas podejmuje. To byłoby nieetyczne, gdybym teraz ja miał oceniać jego decyzję. Życzę mu wszystkiego dobrego i cieszę się, że mogliśmy wspólnie przeżyć bardzo piękną przygodę. Mnóstwo wspaniałych chwil spędziliśmy na skoczni i poza nią – ocenił.

Żarty Wąska

Bardziej żartobliwie do tematu zakończenia kariery kolegi podszedł Paweł Wąsek.

– Nie wiem, co on sobie wymyślił. Nie podoba mi się to. Trzeba do niego zadzwonić i z nim pogadać, żeby jeszcze kilka lat pociągnął. Może zakończymy razem i zrobimy wspólny benefis – powiedział skoczek z uśmiechem.

Bardzo możliwe, że Hula zostanie teraz trenerem. - Jeśli by został moim trenerem, to nie wróżę mu sukcesów. Przepraszam, Stefan, ale wiesz jak jest – zakończył żartem Wąsek.

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

Oslo (HS134):

niedziela, 12.03.2023

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Lillehammer (HS140):

poniedziałek, 13.03.2023

18.30 - Oficjalny trening

20.30 - Prolog (kwalifikacje)

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

