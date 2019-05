Zimowa wyprawa na K2 nie w tym roku. "Nie chodzi o pieniądze"

K2 to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik

19.3 " Uczestnicy polskiej wyprawy na K2 po prawie trzech miesiącach pobytu w Pakistanie w poniedziałek wrócili do kraju. Na warszawski Okęciu himalaiści wylądowali około godziny 14, kilkadziesiąt minut potem wzięli udział w konferencji prasowej. - Wyprawy dzieli się na udane i szczęśliwe. Dla nas była szczęśliwa, bo wszyscy wrócili cali - przyznał kierownik wyprawy, Krzysztof Wielicki.

Uczestnicy wyprawy na K2 wrócili do Polski

14.03 | Magia ośmiotysięczników i ten, na którym panują najtrudniejsze warunki, w jakich przebywał człowiek. Góry wciąż jeszcze nie udało się zdobyć zimą, ale już sama droga na szczyt K2 jest nie lada wyzwaniem .... dla zawodowych wspinaczy, a co dopiero dla amatorów. U nas w programie jedni i drudzy o tym, co dzieje się z człowiekiem na wysokości kilku tysięcy metrów powyżej poziomu, na którym żyjemy na co dzień. Ci amatorzy - to reporter i operator "Faktów" TVN, którzy w ostatnich tygodniach relacjonowali dla Państwa próbę zdobycia niezdobytego dotąd zimą ośmiotysięcznika. Mogłoby się wydawać - relacja jakich wiele - a jednak wyjątkowo trudna i śmiertelnie niebezpieczna, o czym przekonali się Robert Jałocha i Maciej Siemaszko, z którymi po powrocie do kraju rozmawiała Magdalena Raczkowska-Kazek.

Góra podyktowała warunki nie do przejścia: mnóstwo śniegu, nieustanne zagrożenie lawinowe i wiatr osiągający nawet do 100 kilometrów na godzinę. Polacy kończą ekspedycję, ale na szczęście wracają w komplecie.

Wyprawa na K2 niepewna. "Przejechałem 40 tysięcy kilometrów, odbyłem sto spotkań" Nie zdecydowano... czytaj dalej » Ostatnia polska ekspedycja zakończyła się w marcu 2018 roku. Grupa pod dowództwem Krzysztofa Wielickiego poddała się ze względu na koszmarną pogodę, uniemożliwiającą podbicie drugiej najwyższej góry świata (8611 m).

Pięć osób nie może pojechać

W grudniu miała wyruszyć kolejna wyprawa. Do niej jednak nie dojdzie. - Jestem o tym przekonany, że to jedyna słuszna decyzja. Nie chodzi o to, żeby tam pojechać i być, tylko wyruszyć z solidnym, mocnym i zrównoważonym składem, aby pracować w ścianie i mieć realne szanse na atak szczytowy – mówi Tomala.

- Nie mamy wystarczającej liczby wspinaczy. Pięć osób z tego poprzedniego składu w tym roku nie może pojechać z różnych powodów, głównie kontuzji. To urazy, które trzeba wyleczyć, a nie przeciągać o kolejny rok. Zimą na K2 trzeba pojechać w stu procentach sprawnym, bo w zimowych warunkach wszelkie drobne rzeczy są potęgowane – dodaje.

On był członkiem poprzedniej wyprawy i znalazł się w gronie czteroosobowego zespołu, który ruszył na Nanga Parbat z akcją ratowniczą. Wtedy odnaleziono Elisabeth Revol, Tomasza Mackiewicza nie udało się uratować.

Sponsorzy poczekają

Tomala szefem PHZ, programu wspierającego zdobywanie przez rodzimych wspinaczy gór w Himalajach i Karakorum, został w maju 2018 roku. Od tego czasu rozmawiał z wieloma ewentualnymi sponsorami, także prywatnymi. Do współpracy przy planowanej wyprawie udało mu się namówić kilka firm.

- Cel główny zostaje przesunięty o rok. Nasze umowy z partnerami również. Oni o naszych problemach wiedzieli wcześniej – zapewnia.

Co teraz? – W ciągu kilku najbliższych dni przygotuję plan wypraw unifikacyjnych, przygotowawczych. W marcu mieliśmy obóz w Morskim Oku, przyjechało kilkunastu młodych chłopaków. Są bardzo dobrze wyszkoleni, ale bez doświadczenia w górach wysokich. Mamy 1,5 roku, żeby zdobyli to doświadczenie. Muszą pojechać na trzy, cztery wyprawy szkoleniowe i trzeba dać im szansę zobaczyć, jak to jest przespać się na wysokości 7000-7300 metrów, żeby dowiedzieć się, jak ich organizm reaguje - opowiada Tomala.

Bo, jak podkreśla, nie można pojechać na K2 ze składem, który nie był na takich wysokościach. - Zimą K2 nie jest górą, na której zbiera się doświadczenie i bije swoje rekordy – przyznaje.